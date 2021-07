Perdi o prazo para tomar a vacina da covid-19, e agora?

O calendário de vacinação contra a covid-19 em todo o Brasil segue o critério de idade, de forma decrescente. Assim como em outras cidades, São Paulo estabelece um dia específico para cada faixa etária receber a primeira dose. O processo ajuda a organizar a distribuição e garantir que não faltem imunizantes. Mas nem sempre é possível ir a um posto de saúde no dia determinado, seja por algum compromisso, ou porque está doente, com algum sintoma como febre.

Está na hora de sair do emprego ou vale a pena continuar? Invista na sua carreira. Assine a EXAME.

Nestes casos, a prefeitura da capital paulista recomenda que o cidadão procure uma unidade de saúde para a aplicação da vacina contra o coronavírus assim que a sua vez chegar. Caso não possa comparecer no dia dedicado à sua idade, vá logo em seguida.

Vale ressaltar que essa possibilidade de receber a vacina em outro dia não permite a escolha do imunizante. A prefeitura de São Paulo reforça que todas as doses utilizadas no país são seguras e foram liberadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) - saiba como cada uma funciona.

Além disso, é muito importante respeitar o prazo da segunda dose de cada vacina. Somente após o esquema completo é que a pessoa está completamente protegida. Também é fundamental respeitar os protocolos de segurança, como o uso obrigatório de máscara e distanciamento social.

Calendário

A cidade de São Paulo anunciou as novas faixas etárias aptas a receber a vacina contra a covid-19. A partir desta sexta-feira, 9, é para quem tem 38 anos. No sábado além da repescagem, há a imunização de segunda dose. Na segunda-feira, 12, é a vez de quem tem 37 anos. A lista com todos os postos de vacinação está no site da prefeitura.

Sexta-feira (9/7): 38 anos

Sábado (10/7): Repescagem de 41 a 38 anos e D2 de todos os grupos

Segunda-feira (12/7): 37 anos

(Datas das outras idades ainda não foram divulgadas pela prefeitura de SP)

Repescagem

A prefeitura ainda faz uma repescagem, geralmente aos sábados, para imunizar aqueles que não conseguiram durante a semana. Neste sábado, dia 10 de julho, por exemplo, podem ir aos postos pessoas com idade entre 41 e 38 anos.

Como saber se tem fila?

Para conferir como está a situação da fila no posto onde deseja ir, basta acessar o site De Olho na Fila. Os locais estão divididos em ‘Posto-Volante’, ‘Drive-Thru e Mega Posto’. Há ainda uma outra categoria que classifica as unidades por regiões: Centro, Leste, Norte, Oeste e Sul.

Ao selecionar o posto de vacinação, há uma indicação por cor de como está a situação. Verde significa sem filas; amarelo é uma fila pequena; laranja é quando está média; vermelho é sinônimo de fila grande; e cinza é de locais sem dados disponíveis.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.