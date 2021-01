Parlamentares cobram que a Anvisa acelere liberação da CoronaVac

A notícia de que a vacina contra a covid-19 produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, apresentou resultado de 78% de eficácia nos testes clínicos feitos no Brasil foi um dos principais assuntos entre congressistas no início da tarde desta quinta-feira, 7. Deputados e senadores de vários partidos comemoraram o resultado e sugeriram que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acelere a liberação do imunizante para uso emergencial no país.

Vitória da Ciência com C maiúsculo. Dia triste para os negacionistas. A vacina é o nosso passaporte para retomar a vida normal, salvar vidas e fazer a economia voltar a crescer. https://t.co/qFi1iWiCzT — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) January 7, 2021

A Anvisa tem que liberar a vacina “urgente”, defende o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), ex-ministro da Saúde. “Uma agência que registrou mais de um agrotóxico por dia não pode atrasar em nem um dia a autorização da vacina do Butantan”, afirmou, no Twitter. Para o deputado Ivan Valente (PSol-SP), o resultado dos testes, além de “muito animador”, reafirma “a importância dos institutos públicos de pesquisa”.

O deputado Marcelo Freixo (PSol-RJ) também comentou o assunto na rede social e cobrou celeridade da agência reguladora. “Cabe agora à Anvisa acelerar a liberação da vacina e pressionarmos o governo para apoiar a produção”, escreveu. O resultado, para ele, mostra “uma vitória da ciência contra o obscurantismo”. A líder do partido na Casa, Sâmia Bomfim (SP), reforçou o pedido. “Agora a Anvisa precisa liberar a vacina e o governo deve garantir sua produção e aplicação”, disse.

A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) também comemorou o resultado e o avanço da vacina no Brasil. “Parabéns a todos que se empenharam pela vacina do Butantan — governo de SP, cientistas, médicos e voluntários. É uma grande vitória para Brasil”, afirmou. Com o resultado, o deputado André Figueiredo (PDT-CE) acredita que “a esperança da normalização da nossa segurança sanitária e das atividades econômicas agora são reais”.

“Agora que temos a eficácia divulgada, comprovação científica e o pedido de registro da vacina, o governo Bolsonaro tem que garantir agulhas, seringas e um plano de vacinação“, cobrou a deputada Marília Arraes (PT-PE). “A população não aguenta mais desculpas, falta de organização. É preciso que fique claro qual o plano nacional de imunização e quando vai começar. A vacina tem que chegar a todos os locais com urgência. Não dá mais para esperar”, continuou.

O deputado Juscelino Filho (DEM-MA), afirmou que as notícias sobre a CoronaVac “aumentam nossas esperanças na luta contra a covid-19”. “Que possamos, muito em breve, iniciar a imunização dos brasileiros com quantas vacinas for possível. É urgente reduzir a transmissão e a gravidade do coronavírus e salvar vidas”, escreveu, também no Twitter. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), considerou o resultado “uma vitória em favor da vida do nosso povo”.

Pedido à Anvisa