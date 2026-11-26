Bolsonaro segue na UTI com suboclusão intestinal e broncopneumonia (Mateus Bonomi/Anadolu/Getty Images)
Repórter - Homepage
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 19h09.
Ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado na UTI com diagnóstico de suboclusão intestinal e broncopneumonia, apresentando melhora clínica mas sem previsão de alta. Ele iniciou dieta líquida com boa tolerância e segue em tratamento clínico e antibioticoterapia.
O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora clínica, mas segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e sem previsão de alta hospitalar, informou o Hospital DF Star nesta quinta-feira, 26.
"Bolsonaro encontra-se internado em unidade de terapia intensiva com o diagnóstico de suboclusão intestinal e broncopneumonia. Apresentou melhora clínica, laboratorial e radiológica", diz um trecho da nota.
Diagnosticado com suboclusão intestinal e broncopneumonia, o ex-presidente iniciou uma dieta líquida por via oral, "com boa tolerância até o momento". Ele deverá continuar sob tratamento clínico e antibioticoterapia, sem previsão de alta hospitalar.
Bolsonaro está internado na UTI desde 21 de novembro. Ele foi levado ao hospital na sexta-feira, 20, com quadro de "dor e distensão abdominal". Exames apontaram uma obstrução quase total do intestino delgado, embora ainda parcial.
Em publicação nas redes sociais à época, Carlos Bolsonaro (PL-SC) informou que a equipe médica colocou uma sonda em Bolsonaro durante a madrugada. O procedimento permitiu a retirada de aproximadamente 1 litro de resíduos alimentares.
O senador eleito também relatou que os sintomas voltam a se intensificar quando o efeito dos medicamentos diminui.
Segundo ele, o pai volta a apresentar náuseas, aumento da distensão abdominal e dores mais fortes, acompanhadas de soluços. Carlos citou ainda a preocupação com possíveis complicações decorrentes de broncoaspiração e desidratação.
"Não sou médico, mas jamais o vi assim, principalmente nos momentos repetidos e intensos durante esta noite. As possibilidades estão sendo averiguadas e, se confirmadas negativamente, lá vem, creio eu, a décima cirurgia em menos de 8 anos, devido à facada", disse.
Desde que sofreu uma facada durante a campanha presidencial de 2018, em Juiz de Fora (MG), Bolsonaro passou por diferentes internações e procedimentos cirúrgicos.
O ferimento exigiu uma operação de emergência. Nos anos seguintes, o ex-presidente enfrentou novos episódios de obstrução intestinal e outras complicações abdominais.
O quadro que motivou a internação na sexta-feira, 20, começou a apresentar sintomas ainda pela manhã, com dores abdominais e distensão na região.
Ao longo do dia, as queixas de Bolsonaro se intensificaram, levando o médico a ir até a residência do ex-presidente. O profissional decidiu encaminhá-lo ao Hospital DF Star, em Brasília.
O primeiro boletim médico, divulgado por volta das 18h de sexta-feira, confirmou a internação por dor e distensão abdominal. A unidade informou que o ex-presidente passaria por exames para investigação diagnóstica.
Glossário
O que é suboclusão intestinal?
Condição em que há obstrução parcial do intestino, causando dor abdominal, distensão e náuseas.
O que significa broncopneumonia?
Infecção pulmonar que afeta os brônquios e alvéolos, geralmente causada por bactérias ou vírus