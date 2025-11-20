Bairros com metro quadrado mais caro do Brasil têm quitinete de R$ 1 milhão

Nos bairros brasileiros de alto padrão, o valor médio de grandes imóveis ultrapassa os R$ 10 milhões. Nesses mesmos bairros, um apartamento menor, de 30 metros quadrados, pode custar quase R$ 1 milhão. É o que mostra um estudo da Loft, com base em 450 mil anúncios residenciais ativos entre agosto e outubro de 2025.

A pesquisa abrange de 30 metros quadrados àqueles com mais de 125 metros quadrados, em grandes cidades do Sul e Sudeste. Mesmo na moradia compacta, o metro quadrado atinge patamares recordes.

Quitinetes de R$ 1 milhão

No segmento compacto, o metro quadrado chega a ultrapassar R$ 32 mil em São Paulo. O Itaim Bibi lidera o ranking, com tíquete médio de R$ 914 mil por unidade. Em segundo lugar está a Gávea, no Rio de Janeiro, com média de R$ 834 mil.

A valorização nesses bairros está ligada à escassez de oferta, enquanto há alta demanda por essa localizações — fatores que elevam o preço por metro quadrado mesmo em unidades pequenas.

Segundo a Loft, esses imóveis atendem a um público específico, como profissionais solteiros, investidores e compradores que priorizam localização e mobilidade. A liquidez é elevada, ou seja, eles não ficam vagos por muito tempo, o que também contribui com a valorização do metro quadrado.

“O metro quadrado nas regiões da Faria Lima, no Itaim, ou do Leblon e Gávea no Rio, reflete uma disputa intensa por localização e serviços próximos, mesmo em áreas reduzidas”, explica Takahashi.

São Paulo também lidera entre os compactos — tem 16 bairros entre os 30, com maior tíquete médio. Em seguida vêm Rio Grande do Sul (7 bairros) e Rio de Janeiro (4).

UF Cidade Bairro Tíquete médio (R$) Preço/m² (R$) Tamanho médio (m²) SP São Paulo Itaim Bibi 914.669 32.740 28 RJ Rio de Janeiro Gávea 834.914 28.836 29 SP São Paulo Vila Nova Conceição 696.183 27.183 26 RS Porto Alegre Três Figueiras 696.157 27.040 26 SP São Paulo Jardim Paulistano 682.900 25.451 27 RJ Rio de Janeiro Leme 559.859 21.172 26 RS Porto Alegre Auxiliadora 557.044 21.899 25 SP São Paulo Pinheiros 542.311 20.882 26 SP São Paulo Vila Olímpia 531.002 19.996 27 RJ Rio de Janeiro Copacabana 511.677 19.233 27 MG Belo Horizonte Lourdes 510.593 19.372 26 SP São Paulo Vila Madalena 503.739 19.076 26 SP São Paulo Sumaré 498.799 17.970 28 SP São Paulo Higienópolis 494.658 18.852 26 RS Porto Alegre Rio Branco 490.715 19.321 25 RS Porto Alegre Mont'Serrat 490.367 18.180 27 RS Porto Alegre Petrópolis 476.749 17.438 27 SP São Paulo Perdizes 476.268 18.525 26 SP São Paulo Brooklin 470.567 18.445 26 SC Florianópolis Trindade 467.219 17.319 27 SC Florianópolis Centro 460.418 17.808 26 RS Porto Alegre Boa Vista 453.753 16.701 27 SP São Paulo Aclimação 450.581 17.402 26 SP São Paulo Morumbi 446.731 17.000 26 SP São Paulo Vila Clementino 437.431 17.129 26 SP São Paulo Campo Belo 429.018 16.534 26 RS Porto Alegre Jardim do Salso 427.626 15.004 29 SP São Paulo Chácara Klabin 426.262 16.532 26 RJ Rio de Janeiro Jardim Botânico 423.838 16.196 26 SP São Paulo Bosque da Saúde 418.824 16.498 25

O alto padrão acima dos R$ 10 milhões

No segmento de maior metragem, três bairros registraram preço médio acima dos R$ 10 milhões. Dois deles estão localizados na região metropolitana de São Paulo: o Residencial Dois – Tamboré, em Santana de Parnaíba, com R$ 12,7 milhões, e o Tamboré, em Barueri, com R$ 11 milhões. Na capital paulista, o Jardim Europa aparece com uma média de R$ 10,4 milhões. A média de área útil nesses bairros passa dos 700 metros quadrados em alguns casos.

Também se destaca a Praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú (SC), com imóveis acima de 400 metros quadrados e tíquete médio de R$ 10,6 milhões.

“O que vemos nesse segmento são bairros com localização privilegiada e onde há possibilidade de construção de casas ou apartamentos de dimensões muito superiores à média urbana”, afirma Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.

O estado de São Paulo concentra um terço dos 30 bairros com os maiores preços por imóvel grande, seguido por Minas Gerais (7 bairros) e Santa Catarina (6).