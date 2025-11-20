Mercado Imobiliário

Bairros com metro quadrado mais caro do Brasil têm quitinete de R$ 1 milhão

Levantamento da Loft revela bolsões de luxo com preços acima de R$ 10 milhões em São Paulo, Balneário Camboriú e Rio

Casa; apartamento (© Marco Bottigelli/Getty Images)

Letícia Furlan
Repórter de Mercados

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 06h00.

Nos bairros brasileiros de alto padrão, o valor médio de grandes imóveis ultrapassa os R$ 10 milhões. Nesses mesmos bairros, um apartamento menor, de 30 metros quadrados, pode custar quase R$ 1 milhão. É o que mostra um estudo da Loft, com base em 450 mil anúncios residenciais ativos entre agosto e outubro de 2025.

A pesquisa abrange de 30 metros quadrados àqueles com mais de 125 metros quadrados, em grandes cidades do Sul e Sudeste. Mesmo na moradia compacta, o metro quadrado atinge patamares recordes.

Quitinetes de R$ 1 milhão

No segmento compacto, o metro quadrado chega a ultrapassar R$ 32 mil em São Paulo. O Itaim Bibi lidera o ranking, com tíquete médio de R$ 914 mil por unidade. Em segundo lugar está a Gávea, no Rio de Janeiro, com média de R$ 834 mil.

A valorização nesses bairros está ligada à escassez de oferta, enquanto há alta demanda por essa localizações — fatores que elevam o preço por metro quadrado mesmo em unidades pequenas.

Segundo a Loft, esses imóveis atendem a um público específico, como profissionais solteiros, investidores e compradores que priorizam localização e mobilidade. A liquidez é elevada, ou seja, eles não ficam vagos por muito tempo, o que também contribui com a valorização do metro quadrado.

“O metro quadrado nas regiões da Faria Lima, no Itaim, ou do Leblon e Gávea no Rio, reflete uma disputa intensa por localização e serviços próximos, mesmo em áreas reduzidas”, explica Takahashi.

São Paulo também lidera entre os compactos — tem 16 bairros entre os 30, com maior tíquete médio. Em seguida vêm Rio Grande do Sul (7 bairros) e Rio de Janeiro (4).

UFCidadeBairroTíquete médio (R$)Preço/m² (R$)Tamanho médio (m²)
SPSão PauloItaim Bibi914.66932.74028
RJRio de JaneiroGávea834.91428.83629
SPSão PauloVila Nova Conceição696.18327.18326
RSPorto AlegreTrês Figueiras696.15727.04026
SPSão PauloJardim Paulistano682.90025.45127
RJRio de JaneiroLeme559.85921.17226
RSPorto AlegreAuxiliadora557.04421.89925
SPSão PauloPinheiros542.31120.88226
SPSão PauloVila Olímpia531.00219.99627
RJRio de JaneiroCopacabana511.67719.23327
MGBelo HorizonteLourdes510.59319.37226
SPSão PauloVila Madalena503.73919.07626
SPSão PauloSumaré498.79917.97028
SPSão PauloHigienópolis494.65818.85226
RSPorto AlegreRio Branco490.71519.32125
RSPorto AlegreMont'Serrat490.36718.18027
RSPorto AlegrePetrópolis476.74917.43827
SPSão PauloPerdizes476.26818.52526
SPSão PauloBrooklin470.56718.44526
SCFlorianópolisTrindade467.21917.31927
SCFlorianópolisCentro460.41817.80826
RSPorto AlegreBoa Vista453.75316.70127
SPSão PauloAclimação450.58117.40226
SPSão PauloMorumbi446.73117.00026
SPSão PauloVila Clementino437.43117.12926
SPSão PauloCampo Belo429.01816.53426
RSPorto AlegreJardim do Salso427.62615.00429
SPSão PauloChácara Klabin426.26216.53226
RJRio de JaneiroJardim Botânico423.83816.19626
SPSão PauloBosque da Saúde418.82416.49825

O alto padrão acima dos R$ 10 milhões

No segmento de maior metragem, três bairros registraram preço médio acima dos R$ 10 milhões. Dois deles estão localizados na região metropolitana de São Paulo: o Residencial Dois – Tamboré, em Santana de Parnaíba, com R$ 12,7 milhões, e o Tamboré, em Barueri, com R$ 11 milhões. Na capital paulista, o Jardim Europa aparece com uma média de R$ 10,4 milhões. A média de área útil nesses bairros passa dos 700 metros quadrados em alguns casos.

Também se destaca a Praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú (SC), com imóveis acima de 400 metros quadrados e tíquete médio de R$ 10,6 milhões.

“O que vemos nesse segmento são bairros com localização privilegiada e onde há possibilidade de construção de casas ou apartamentos de dimensões muito superiores à média urbana”, afirma Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.

O estado de São Paulo concentra um terço dos 30 bairros com os maiores preços por imóvel grande, seguido por Minas Gerais (7 bairros) e Santa Catarina (6).

UFCidadeBairroTíquete médio (R$)Preço/m² (R$)Tamanho médio (m²)
SPSantana de ParnaíbaRes. Dois (Tamboré)12.742.21717.700720
SPBarueriTamboré11.078.88215.238727
SCBalneário CamboriúPraia do Estaleiro10.628.99524.227439
SPSão PauloJardim Europa10.446.55433.429313
RJRio de JaneiroJoá9.735.04513.905700
SCBalneário CamboriúBarra Sul8.419.93538.321220
MGNova LimaVale dos Cristais7.994.97614.816540
SCFlorianópolisJurerê Internacional7.902.16218.138436
SPSão PauloVila Nova Conceição7.720.01428.943267
SPSão PauloJardim Paulistano7.665.55822.552340
SPBertiogaRiviera de São Lourenço7.395.60625.947285
MGNova LimaBosque da Ribeira7.314.00011.365644
SPSantana de ParnaíbaCondomínio Melville (Tamboré)6.742.62811.849569
MGLagoa SantaAcácias6.667.55510.620628
SCItajaíPraia Brava6.633.84230.920215
SCFlorianópolisPraia Mole6.528.49815.364425
MGNova LimaVila Castela6.374.90010.688596
RSGramadoVila Jardim6.203.69823.451265
RJRio de JaneiroLeblon6.193.26328.627216
MGNova LimaJardim das Mangabeiras6.120.84422.860268
SPSão PauloItaim Bibi6.078.42428.483213
SPBarueriDemais Setores6.069.06017.449348
SPSantana de ParnaíbaRes. Oito (Alphaville)6.059.12010.971552
SPSantana de ParnaíbaColinas da Anhanguera6.021.20113.066461
SCSão JoséBosque das Mansões5.998.73310.432575
MGNova LimaVila Alpina5.830.81810.140575
MGLagoa SantaEstância das Amendoeiras5.545.74512.663438
RJRio de JaneiroIpanema5.535.86026.287211
RSGramadoJardim Bela Vista5.524.42621.420258
SCBalneário CamboriúNova Esperança5.475.39725.758213
