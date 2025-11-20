Bairros com metro quadrado mais caro do Brasil têm quitinete de R$ 1 milhão

Casa; apartamento (© Marco Bottigelli/Getty Images)
Repórter de Mercados
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 06h00.
Nos bairros brasileiros de alto padrão, o valor médio de grandes imóveis ultrapassa os R$ 10 milhões. Nesses mesmos bairros, um apartamento menor, de 30 metros quadrados, pode custar quase R$ 1 milhão. É o que mostra um estudo da Loft, com base em 450 mil anúncios residenciais ativos entre agosto e outubro de 2025.
A pesquisa abrange de 30 metros quadrados àqueles com mais de 125 metros quadrados, em grandes cidades do Sul e Sudeste. Mesmo na moradia compacta, o metro quadrado atinge patamares recordes.
No segmento compacto, o metro quadrado chega a ultrapassar R$ 32 mil em São Paulo. O Itaim Bibi lidera o ranking, com tíquete médio de R$ 914 mil por unidade. Em segundo lugar está a Gávea, no Rio de Janeiro, com média de R$ 834 mil.
A valorização nesses bairros está ligada à escassez de oferta, enquanto há alta demanda por essa localizações — fatores que elevam o preço por metro quadrado mesmo em unidades pequenas.
Segundo a Loft, esses imóveis atendem a um público específico, como profissionais solteiros, investidores e compradores que priorizam localização e mobilidade. A liquidez é elevada, ou seja, eles não ficam vagos por muito tempo, o que também contribui com a valorização do metro quadrado.
“O metro quadrado nas regiões da Faria Lima, no Itaim, ou do Leblon e Gávea no Rio, reflete uma disputa intensa por localização e serviços próximos, mesmo em áreas reduzidas”, explica Takahashi.
São Paulo também lidera entre os compactos — tem 16 bairros entre os 30, com maior tíquete médio. Em seguida vêm Rio Grande do Sul (7 bairros) e Rio de Janeiro (4).
|UF
|Cidade
|Bairro
|Tíquete médio (R$)
|Preço/m² (R$)
|Tamanho médio (m²)
|SP
|São Paulo
|Itaim Bibi
|914.669
|32.740
|28
|RJ
|Rio de Janeiro
|Gávea
|834.914
|28.836
|29
|SP
|São Paulo
|Vila Nova Conceição
|696.183
|27.183
|26
|RS
|Porto Alegre
|Três Figueiras
|696.157
|27.040
|26
|SP
|São Paulo
|Jardim Paulistano
|682.900
|25.451
|27
|RJ
|Rio de Janeiro
|Leme
|559.859
|21.172
|26
|RS
|Porto Alegre
|Auxiliadora
|557.044
|21.899
|25
|SP
|São Paulo
|Pinheiros
|542.311
|20.882
|26
|SP
|São Paulo
|Vila Olímpia
|531.002
|19.996
|27
|RJ
|Rio de Janeiro
|Copacabana
|511.677
|19.233
|27
|MG
|Belo Horizonte
|Lourdes
|510.593
|19.372
|26
|SP
|São Paulo
|Vila Madalena
|503.739
|19.076
|26
|SP
|São Paulo
|Sumaré
|498.799
|17.970
|28
|SP
|São Paulo
|Higienópolis
|494.658
|18.852
|26
|RS
|Porto Alegre
|Rio Branco
|490.715
|19.321
|25
|RS
|Porto Alegre
|Mont'Serrat
|490.367
|18.180
|27
|RS
|Porto Alegre
|Petrópolis
|476.749
|17.438
|27
|SP
|São Paulo
|Perdizes
|476.268
|18.525
|26
|SP
|São Paulo
|Brooklin
|470.567
|18.445
|26
|SC
|Florianópolis
|Trindade
|467.219
|17.319
|27
|SC
|Florianópolis
|Centro
|460.418
|17.808
|26
|RS
|Porto Alegre
|Boa Vista
|453.753
|16.701
|27
|SP
|São Paulo
|Aclimação
|450.581
|17.402
|26
|SP
|São Paulo
|Morumbi
|446.731
|17.000
|26
|SP
|São Paulo
|Vila Clementino
|437.431
|17.129
|26
|SP
|São Paulo
|Campo Belo
|429.018
|16.534
|26
|RS
|Porto Alegre
|Jardim do Salso
|427.626
|15.004
|29
|SP
|São Paulo
|Chácara Klabin
|426.262
|16.532
|26
|RJ
|Rio de Janeiro
|Jardim Botânico
|423.838
|16.196
|26
|SP
|São Paulo
|Bosque da Saúde
|418.824
|16.498
|25
No segmento de maior metragem, três bairros registraram preço médio acima dos R$ 10 milhões. Dois deles estão localizados na região metropolitana de São Paulo: o Residencial Dois – Tamboré, em Santana de Parnaíba, com R$ 12,7 milhões, e o Tamboré, em Barueri, com R$ 11 milhões. Na capital paulista, o Jardim Europa aparece com uma média de R$ 10,4 milhões. A média de área útil nesses bairros passa dos 700 metros quadrados em alguns casos.
Também se destaca a Praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú (SC), com imóveis acima de 400 metros quadrados e tíquete médio de R$ 10,6 milhões.
“O que vemos nesse segmento são bairros com localização privilegiada e onde há possibilidade de construção de casas ou apartamentos de dimensões muito superiores à média urbana”, afirma Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.
O estado de São Paulo concentra um terço dos 30 bairros com os maiores preços por imóvel grande, seguido por Minas Gerais (7 bairros) e Santa Catarina (6).
|UF
|Cidade
|Bairro
|Tíquete médio (R$)
|Preço/m² (R$)
|Tamanho médio (m²)
|SP
|Santana de Parnaíba
|Res. Dois (Tamboré)
|12.742.217
|17.700
|720
|SP
|Barueri
|Tamboré
|11.078.882
|15.238
|727
|SC
|Balneário Camboriú
|Praia do Estaleiro
|10.628.995
|24.227
|439
|SP
|São Paulo
|Jardim Europa
|10.446.554
|33.429
|313
|RJ
|Rio de Janeiro
|Joá
|9.735.045
|13.905
|700
|SC
|Balneário Camboriú
|Barra Sul
|8.419.935
|38.321
|220
|MG
|Nova Lima
|Vale dos Cristais
|7.994.976
|14.816
|540
|SC
|Florianópolis
|Jurerê Internacional
|7.902.162
|18.138
|436
|SP
|São Paulo
|Vila Nova Conceição
|7.720.014
|28.943
|267
|SP
|São Paulo
|Jardim Paulistano
|7.665.558
|22.552
|340
|SP
|Bertioga
|Riviera de São Lourenço
|7.395.606
|25.947
|285
|MG
|Nova Lima
|Bosque da Ribeira
|7.314.000
|11.365
|644
|SP
|Santana de Parnaíba
|Condomínio Melville (Tamboré)
|6.742.628
|11.849
|569
|MG
|Lagoa Santa
|Acácias
|6.667.555
|10.620
|628
|SC
|Itajaí
|Praia Brava
|6.633.842
|30.920
|215
|SC
|Florianópolis
|Praia Mole
|6.528.498
|15.364
|425
|MG
|Nova Lima
|Vila Castela
|6.374.900
|10.688
|596
|RS
|Gramado
|Vila Jardim
|6.203.698
|23.451
|265
|RJ
|Rio de Janeiro
|Leblon
|6.193.263
|28.627
|216
|MG
|Nova Lima
|Jardim das Mangabeiras
|6.120.844
|22.860
|268
|SP
|São Paulo
|Itaim Bibi
|6.078.424
|28.483
|213
|SP
|Barueri
|Demais Setores
|6.069.060
|17.449
|348
|SP
|Santana de Parnaíba
|Res. Oito (Alphaville)
|6.059.120
|10.971
|552
|SP
|Santana de Parnaíba
|Colinas da Anhanguera
|6.021.201
|13.066
|461
|SC
|São José
|Bosque das Mansões
|5.998.733
|10.432
|575
|MG
|Nova Lima
|Vila Alpina
|5.830.818
|10.140
|575
|MG
|Lagoa Santa
|Estância das Amendoeiras
|5.545.745
|12.663
|438
|RJ
|Rio de Janeiro
|Ipanema
|5.535.860
|26.287
|211
|RS
|Gramado
|Jardim Bela Vista
|5.524.426
|21.420
|258
|SC
|Balneário Camboriú
|Nova Esperança
|5.475.397
|25.758
|213