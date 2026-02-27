Paraná Pesquisas: Lula lidera 1º turno com até 40,5%; Flávio chega a 36,6%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera os dois cenários de primeiro turno das eleições de 2026, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 27.

No primeiro cenário estimulado, Lula registra 39,6% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) soma 35,3%.

Na sequência aparecem Ratinho Junior (PSD), com 7,6%, e Romeu Zema (Novo), com 3,8%. Renan Santos (Missão) pontua 1,5% e Aldo Rebelo (DC) tem 0,5%. Brancos e nulos somam 6,7%, e 5,0% afirmam não saber ou não opinar.

A diferença entre Lula e Flávio é de 4,3 pontos percentuais nesse cenário. O número indica vantagem do petista, mas abaixo de patamares observados em levantamentos anteriores.

No segundo cenário, Lula amplia levemente o percentual de inteção de votos e chega a 40,5%, enquanto Flávio Bolsonaro marca 36,6%.

Romeu Zema aparece com 4,3% e Ronaldo Caiado (União Brasil) registra 3,7%. Renan Santos mantém 1,5% e Aldo Rebelo oscila para 0,4%. Brancos e nulos somam 7,8%, e 5,2% não souberam responder.

Nesse arranjo, a vantagem de Lula sobre Flávio é de 3,9 pontos percentuais.[/grifar] A variação ocorre dentro de um quadro de estabilidade relativa do presidente e leve oscilação positiva do senador.

Na espontânea, Lula tem 26% e Flávio, 14,8%

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistador não apresenta uma lista prévia de candidatos, 42,6% dos eleitores afirmam não saber ou não opinam sobre em quem votariam para presidente.

Lula aparece com 26,0% das citações, seguido por Flávio Bolsonaro, com 14,8%, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, com 5,8%. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), registra 1,3%, Ratinho Junior tem 0,9% e Ciro Gomes e Renan Santos marcam 0,5% cada.

Romeu Zema e Ronaldo Caiado aparecem com 0,3%, enquanto outros nomes somam 1,0%.

A pesquisa foi realizada com 2.020 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal, em 163 municípios, entre 22 e 25 de fevereiro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-07974/2026.

Cenários de 1º turno Paraná Pesquisas (fevereiro 2026)

Cenário 1

Lula — 39,6%

Flávio Bolsonaro — 35,3%

Ratinho Junior — 7,6%

Romeu Zema — 3,8%

Renan Santos — 1,5%

Aldo Rebelo — 0,5%

Não sabe/ não opinou — 5,0%

Nenhum/ Branco/ Nulo — 6,7%

Cenário 2