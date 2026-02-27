Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Paraná Pesquisas: Lula lidera 1º turno com até 40,5%; Flávio chega a 36,6%

Diferença entre o petista e o senador varia entre 4,3 e 3,9 pontos percentuais

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 07h00.

Última atualização em 27 de fevereiro de 2026 às 07h03.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera os dois cenários de primeiro turno das eleições de 2026, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 27.

No primeiro cenário estimulado, Lula registra 39,6% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) soma 35,3%.

Na sequência aparecem Ratinho Junior (PSD), com 7,6%, e Romeu Zema (Novo), com 3,8%. Renan Santos (Missão) pontua 1,5% e Aldo Rebelo (DC) tem 0,5%. Brancos e nulos somam 6,7%, e 5,0% afirmam não saber ou não opinar.

A diferença entre Lula e Flávio é de 4,3 pontos percentuais nesse cenário. O número indica vantagem do petista, mas abaixo de patamares observados em levantamentos anteriores.

No segundo cenário, Lula amplia levemente o percentual de inteção de votos e chega a 40,5%, enquanto Flávio Bolsonaro marca 36,6%.

Romeu Zema aparece com 4,3% e Ronaldo Caiado (União Brasil) registra 3,7%. Renan Santos mantém 1,5% e Aldo Rebelo oscila para 0,4%. Brancos e nulos somam 7,8%, e 5,2% não souberam responder.

Nesse arranjo, a vantagem de Lula sobre Flávio é de 3,9 pontos percentuais.[/grifar] A variação ocorre dentro de um quadro de estabilidade relativa do presidente e leve oscilação positiva do senador.

Na espontânea, Lula tem 26% e Flávio, 14,8%

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistador não apresenta uma lista prévia de candidatos, 42,6% dos eleitores afirmam não saber ou não opinam sobre em quem votariam para presidente.

Lula aparece com 26,0% das citações, seguido por Flávio Bolsonaro, com 14,8%, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, com 5,8%. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), registra 1,3%, Ratinho Junior tem 0,9% e Ciro Gomes e Renan Santos marcam 0,5% cada.

Romeu Zema e Ronaldo Caiado aparecem com 0,3%, enquanto outros nomes somam 1,0%.

A pesquisa foi realizada com 2.020 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal, em 163 municípios, entre 22 e 25 de fevereiro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-07974/2026.

Cenários de 1º turno Paraná Pesquisas (fevereiro 2026)

Cenário 1

  • Lula — 39,6%
  • Flávio Bolsonaro — 35,3%
  • Ratinho Junior — 7,6%
  • Romeu Zema — 3,8%
  • Renan Santos — 1,5%
  • Aldo Rebelo — 0,5%
  • Não sabe/ não opinou — 5,0%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo — 6,7%

Cenário 2

  • Lula — 40,5%
  • Flávio Bolsonaro — 36,6%
  • Romeu Zema — 4,3%
  • Ronaldo Caiado — 3,7%
  • Renan Santos — 1,5%
  • Aldo Rebelo — 0,4%
  • Não sabe/ não opinou — 5,2%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo — 7,8%
Acompanhe tudo sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaFlávio BolsonaroEleições 2026
Próximo

Mais de Brasil

Paraná Pesquisas: no 2º turno, Flávio tem 44,4% e Lula, 43,8%, em empate técnico

STF cria comissão dos Três Poderes para discutir regra de transição contra penduricalhos

PF afasta Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão por faltas injustificadas

Mendonça autorizou quebras de sigilos de filho de Lula antes da CPMI do INSS

Mais na Exame

Brasil

Paraná Pesquisas: no 2º turno, Flávio tem 44,4% e Lula, 43,8%, em empate técnico

Um conteúdo Bússola

Combate ao assédio exige mais do que canal de denûncias, diz pesquisa

Pop

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem festa

Tecnologia

Shopee é multada em mais de R$ 14 milhões pelo Procon-SP por cláusulas abusivas