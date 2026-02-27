Brasil

Paraná Pesquisas: no 2º turno, Flávio tem 44,4% e Lula, 43,8%, em empate técnico

Senador aparece numericamente à frente pela primeira vez na série da Paraná Pesquisas

Lula e Flávio: petista já registrou diferença de quase 10 pontos contra o senador (Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Flickr)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 07h00.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece tecnicamente empatado com o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um cenário de segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 27.

Essa é a primeira vez que o senador figura numericamente à frente do petista no levantamento da Paraná, ainda que por uma diferença de apenas 0,6 ponto percentual — dentro da margem de erro.

No cenário estimulado, Flávio Bolsonaro registra 44,4% das intenções de voto, contra 44,4% de Lula. A diferente entre os dois já foi de 9,7 pontos percentuais.

O estudo reforça uma tendência observada desde dezembro, quando Flávio foi incluído nos cenários após ser indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como pré-candidato do campo conservador. Desde então, o presidente oscilou negativamente, enquanto o senador ampliou seu espaço.

Nesta semana, o levantamento da AtlasIntel, com outra metodologia, também mostrou o senador numericamente de Lula.

Lula empata com Ratinho Jr e vence Caiado

Nos demais cenários testados pela Paraná Pesquisas, Lula aparece em empate técnico com o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), e à frente do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

Contra Ratinho Jr, o presidente registra 43,6% das intenções de voto, ante 39,7% do adversário. Brancos e nulos somam 10,5%, enquanto 6,2% afirmaram não saber ou não opinar.

Já no confronto com Caiado, Lula marca 45,3%, contra 36,2% do governador goiano. Nesse cenário, 12,1% declararam voto branco ou nulo, e 6,3% disseram não saber ou não opinar.

A pesquisa foi realizada com 2.020 eleitores em 26 estados e o Distrito Federal, em 163 municípios, entre os dias 22 e 25 de fevereiro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para mês. O registro do levantamento no TSE é de BR-07974/2026.

