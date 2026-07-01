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Paraná Pesquisas: Rui Costa e Jaques Wagner lideram corrida ao Senado na Bahia

Este é o primeiro levantamento desde que o senador virou alvo da Operação Compliance Zero, que investiga o esquema de fraudes do Banco Master, de Daniel Vorcaro

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Jefferson Rudy/Agência Senado)

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Jefferson Rudy/Agência Senado)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 1 de julho de 2026 às 10h29.

O ex-ministro Rui Costa e o senador e ex-líder do governo, Jaques Wagner, lideram a disputa pelas duas vagas da Bahia no Senado, segundo levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira, 1.

Em um cenário estimulado dos votos consolidados, Rui Costa registra 50,6% das intenções de voto. Na sequência, Jaques Wagner aparece com 36,7%. Este é o primeiro levantamento desde que o senador virou alvo da Operação Compliance Zero, que investiga o esquema de fraudes do Banco Master, de Daniel Vorcaro.

Em terceiro lugar aparece o presidente do PL na Bahia, João Roma, com 23,2%. Em seguida, o senador Angelo Coronel tem 22,4%. Marcelo Santtana (DC) aparece com 5,3%. Delliana Ribeiro (PSOL) fecha a lista com 3,9%.

Votos brancos e nulos somam 14,9%, e 6,1% não souberam ou não quiseram responder.

Série histórica e rejeição

Apesar do segundo lugar na pesquisa, a popularidade de Jaques Wagner caiu desde o último levantamento, em maio. Antes do nome do petista ser associado ao caso Master, seu índice de intenção de voto era de 40,6%.

Por outro lado, o favoritismo de Rui Costa cresceu quase 2 pontos percentuais. Em maio, 48,8% dos respondentes declararam voto no ex-governador.

Jaques Wagner também lidera o índice de rejeição com 30,7%, seguido por Costa com 23,5%. Angelo Coronel tem 22,3% de rejeição e João Roma, 20,7%. Delliana aparece com 15% e Santtana com 14,5%.

Além disso, 15,2% dos respondentes poderiam votar em todos, e 13% não opinaram. Cada entrevistado pôde falar mais de um pré-candidato.

O levantamento ouviu baianos em idade de votar entre os dias 27 e 30 de junho. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BA-04848/2026.

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