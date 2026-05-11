Paraná: Alvaro Dias lidera corrida ao Senado; Deltan e Gleisi disputam 2ª vaga

O ex-senador Alvaro Dias (MDB) lidera a corrida ao Senado no Paraná, segundo pesquisa da Paraná Pesquisas divulgada nesta semana.

No primeiro cenário estimulado, Dias aparece com 39,3% das intenções de voto, seguido por Deltan Dallagnol (Novo), com 26,1%, e Gleisi Hoffmann (PT), com 25,2%.

A eleição de 2026 prevê duas vagas em disputa para o Senado Federal. O levantamento mostra ainda o deputado federal Filipe Barros (PL) com 23,6% das intenções de voto, e o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (Republicanos), com 22,4%.

Também aparecem na pesquisa a jornalista Cristina Graeml (PSD), com 14,5%, Rosane Ferreira (PV), com 5,4%, e Hauly (Podemos), com 3,1%.

Os eleitores que declararam voto branco, nulo ou em nenhum candidato somam 7,3%, enquanto 5,1% disseram não saber ou preferiram não opinar.

No segundo cenário estimulado, sem Alvaro Dias, Filipe Barros lidera numericamente com 30%, seguido de perto por Deltan Dallagnol, com 29,3%, Gleisi Hoffmann, com 27,4%, e Alexandre Curi, com 27,3%. Cristina Graeml soma 17,6%, Rosane Ferreira registra 7,7%, e Hauly, 4,5%.

Já em um terceiro cenário, mais enxuto, Filipe Barros chega a 38,7% das intenções de voto, enquanto Deltan Dallagnol aparece com 35,3% e Gleisi Hoffmann, com 29,1%. Rosane Ferreira tem 12,4%, e Hauly, 6,7%.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado, 82,5% afirmaram não saber em quem votar ou não opinaram.

Deltan Dallagnol lidera neste cenário com 3,1%, seguido por Gleisi Hoffmann, com 2,7%. Alexandre Curi aparece com 1,8%, enquanto Alvaro Dias e Filipe Barros registram 1,3% cada.

Gleisi lidera rejeição

Na pesquisa de rejeição, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, aparece com o maior índice entre os nomes testados. A petista registra 47,5% de rejeição entre os entrevistados.

Alvaro Dias aparece em seguida, com 12,6%, enquanto Deltan Dallagnol soma 10,3%. Filipe Barros tem 6,2% de rejeição, Alexandre Curi, 5,8%, e Cristina Graeml e Hauly registram 5,2% cada. Rosane Ferreira aparece com 3,7%.

Os eleitores que afirmaram que poderiam votar em todos os candidatos somam 7,5%, enquanto 17,5% disseram não saber ou preferiram não opinar.

A pesquisa da Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores do estado do Paraná. A margem de erro do levantamento é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número 23.600/2019.