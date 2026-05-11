Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Paraná: Alvaro Dias lidera corrida ao Senado; Deltan e Gleisi disputam 2ª vaga

No primeiro cenário estimulado, Dias aparece com 39,3% das intenções de voto, seguido por Deltan Dallagnol, com 26,1%, e Gleisi Hoffmann, com 25,2%

(Edilson Rodrigues/Agência Senado)

(Edilson Rodrigues/Agência Senado)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 11 de maio de 2026 às 11h27.

O ex-senador Alvaro Dias (MDB) lidera a corrida ao Senado no Paraná, segundo pesquisa da Paraná Pesquisas divulgada nesta semana.

No primeiro cenário estimulado, Dias aparece com 39,3% das intenções de voto, seguido por Deltan Dallagnol (Novo), com 26,1%, e Gleisi Hoffmann (PT), com 25,2%.

A eleição de 2026 prevê duas vagas em disputa para o Senado Federal. O levantamento mostra ainda o deputado federal Filipe Barros (PL) com 23,6% das intenções de voto, e o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (Republicanos), com 22,4%.

Também aparecem na pesquisa a jornalista Cristina Graeml (PSD), com 14,5%, Rosane Ferreira (PV), com 5,4%, e Hauly (Podemos), com 3,1%.

Os eleitores que declararam voto branco, nulo ou em nenhum candidato somam 7,3%, enquanto 5,1% disseram não saber ou preferiram não opinar.

No segundo cenário estimulado, sem Alvaro Dias, Filipe Barros lidera numericamente com 30%, seguido de perto por Deltan Dallagnol, com 29,3%, Gleisi Hoffmann, com 27,4%, e Alexandre Curi, com 27,3%. Cristina Graeml soma 17,6%, Rosane Ferreira registra 7,7%, e Hauly, 4,5%.

Já em um terceiro cenário, mais enxuto, Filipe Barros chega a 38,7% das intenções de voto, enquanto Deltan Dallagnol aparece com 35,3% e Gleisi Hoffmann, com 29,1%. Rosane Ferreira tem 12,4%, e Hauly, 6,7%.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado, 82,5% afirmaram não saber em quem votar ou não opinaram.

Deltan Dallagnol lidera neste cenário com 3,1%, seguido por Gleisi Hoffmann, com 2,7%. Alexandre Curi aparece com 1,8%, enquanto Alvaro Dias e Filipe Barros registram 1,3% cada.

Gleisi lidera rejeição

Na pesquisa de rejeição, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, aparece com o maior índice entre os nomes testados. A petista registra 47,5% de rejeição entre os entrevistados.

Alvaro Dias aparece em seguida, com 12,6%, enquanto Deltan Dallagnol soma 10,3%. Filipe Barros tem 6,2% de rejeição, Alexandre Curi, 5,8%, e Cristina Graeml e Hauly registram 5,2% cada. Rosane Ferreira aparece com 3,7%.

Os eleitores que afirmaram que poderiam votar em todos os candidatos somam 7,5%, enquanto 17,5% disseram não saber ou preferiram não opinar.

A pesquisa da Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores do estado do Paraná. A margem de erro do levantamento é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número 23.600/2019.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitoraisParaná

Mais de Brasil

Paraná Pesquisas: Moro lidera com folga disputa pelo governo do Paraná

Datafolha: 68 milhões vivem em bairros dominados por facções e milícias

Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de velas na Grande SP

Para acelerar votação, grupo de Motta quer unidade do governo na negociação sobre escala 6x1

Mais na Exame

Ciência

Teste do pezinho: para que serve e quando deve ser feito

Negócios

O jovem de 21 anos que abandonou a faculdade para faturar seu primeiro milhão na TikTok Shop

Pop

‘Devoradores de Estrelas’ supera US$ 650 mi e quebra recorde da Amazon MGM nos cinemas

Inteligência Artificial

Quem quer IA mais rápida? Velhos, doentes e pobres, diz estudo