Para Lula, Brasil saiu vencedor do tarifaço de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 24, que "a soberania e a democracia saíram vencedoras e o povo brasileiro venceu" após a negociação realizada com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação ao tarifaço.

Em pronunciamento feito à nação na véspera do Natal, Lula disse que o governo apostou na diplomacia para evitar demissões e proteger as empresas nacionais. “Mostramos ao Brasil e ao mundo que somos do diálogo, da fraternidade e não fugimos da luta”, afirmou.

Lula classificou o episódio como um “desafio inédito”. “Negociamos o fim do tarifaço e protegemos nossas empresas, evitamos demissões”, afirmou.

O presidente também citou que o Brasil voltou a ser “respeitado e admirado pelo mundo”, mencionando o recorde de turistas estrangeiros em 2025 e a realização da COP30, em Belém do Pará.

Imposto de renda

Lula também comemorou a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. “Milhões de famílias terão um dinheiro extra todos os meses. Isso vai aliviar as contas, aquecer ainda mais a economia e beneficiar o país inteiro”, disse.

Leia o discurso na íntegra:

Meus amigos e minhas amigas. Vencemos mais um ano. É tempo de juntar a família, renovar energias, celebrar a vida. E quando os fogos brilharem no céu, na noite do dia 31, estará encerrado um ano histórico no Brasil. Um ano difícil, com muitos desafios, mas um ano em que todos que torceram ou jogaram contra o Brasil acabaram perdendo. Um ano em que o povo brasileiro sai como o grande vencedor.

Primeiro porque saímos do Mapa da Fome. Estar nesse mapa significa que muita gente no país não tem o que comer. O Brasil tinha saído dessa situação em 2014, mas andou para trás, e encontramos um país com 33 milhões de pessoas passando fome.

Por isso retomamos o Bolsa Família, apoiamos a agricultura familiar, valorizamos o salário mínimo, investimos muito na geração de empregos e na alimentação nas escolas.

A outra grande vitória foi o fim do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil reais por mês. Para milhões de brasileiras e brasileiros, o último dia do ano também será o último dia com Imposto de Renda descontado no salário.

A partir de janeiro, com o fim do IR, milhões de famílias terão um dinheiro extra todos os meses. Isso vai aliviar as contas, aquecer ainda mais a economia e beneficiar o país inteiro.

Minhas amigas e meus amigos. A família é a base da nossa sociedade, e as famílias brasileiras conquistaram muito neste ano que chega ao fim.

O Agora Tem Especialistas, lançado este ano, já reduziu o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias no SUS. O Pé-de-Meia ajudou milhões de jovens a continuar na escola. O Gás do Povo e o Luz do Povo vieram aliviar as famílias mais humildes, porque não é justo que cozinhar e ver uma novela ou um futebol na TV comprometa o orçamento.

O Minha Casa Minha Vida voltou, alcançou a classe média, e está chegando também o Reforma Casa Brasil. Porque moradia digna é um direito fundamental, que tem que ser garantido.

Com a Transposição do Rio São Francisco, maior obra hídrica do mundo, o Governo do Brasil está levando água para milhões de famílias nordestinas. Obra, aliás, é o que não falta hoje no Brasil. Em cada estado, em milhares de cidades, o Novo PAC está presente, espalhando trabalho e desenvolvimento pelo país.

Por essas e outras, encerramos o ano com a menor taxa de desemprego da história. O emprego com carteira assinada bate recordes. A renda média dos trabalhadores é a maior que já houve. E a inflação acumulada será a menor de todos os tempos.

Graças a esses avanços, temos os menores índices de pobreza e desigualdade da história. E só neste ano, dois milhões de pessoas deixaram o Bolsa Família porque melhoraram de renda.

Para completar, com a nova Carteira Nacional de Habilitação do Brasil, a carteira de motorista ficou até 80% mais barata e muito mais acessível.

Minhas amigas e meus amigos, nós sabemos que o crime e a violência são dois grandes desafios do nosso país. Neste ano, a Polícia Federal comandou a maior operação já feita contra o crime organizado. O combate às facções criminosas chegou pela primeira vez ao andar de cima, e nenhum dinheiro ou influência vai impedir a Polícia Federal de ir adiante.

Quero aproveitar este momento, também, para falar que um povo tão gentil e capaz de produzir coisas tão belas não pode aceitar a violência contra a mulher. Vou liderar um grande esforço nacional envolvendo ministérios, instituições e toda a sociedade brasileira.

Nós que somos homens devemos fazer um compromisso de alma. Em nome de tudo que é mais sagrado, seja um aliado. Minhas amigas e meus amigos, o Brasil voltou a ser respeitado e admirado pelo mundo. 9 milhões de turistas estrangeiros nos visitaram este ano, um recorde histórico. E recebemos no coração da Amazônia, em Belém do Pará, o maior evento climático do mundo.

A COP30 foi um sucesso e consolidou o Brasil como liderança global no tema mais importante deste século.

Mas também enfrentamos um desafio inédito: o Tarifaço contra o Brasil. Mas mostramos ao Brasil e ao mundo que somos do diálogo, da fraternidade e não fugimos da luta. Apostamos na diplomacia, protegemos nossas empresas, evitamos demissões.

Negociamos o fim do tarifaço, e ultrapassamos, agora em dezembro, a marca de 500 novos mercados abertos aos nossos produtos. Nossa soberania e nossa democracia saíram vencedoras e o povo brasileiro venceu.

Minhas amigas e meus amigos, seguiremos combatendo privilégios de poucos para garantir direitos de muitos. E nenhum direito é tão urgente, hoje, quanto o direito ao tempo. Não é justo que uma pessoa seja obrigada a trabalhar duro durante seis dias e que tenha apenas um dia para descansar o corpo e a cabeça, passear com a família, cuidar da casa, se divertir e acompanhar de perto o crescimento dos filhos.

O fim da escala 6x1, sem redução de salário, é uma demanda do povo que cabe a nós, representantes do povo, escutar e transformar em realidade. Minha amiga, meu amigo, o Brasil pertence a você.

Olhe quem está com você nesta noite. Pense na sua família, em quem você ama, e tenha certeza: vocês venceram e vão continuar vencendo. Queremos um país onde cada brasileira e cada brasileiro tenham o direito de sonhar, e onde o esforço de cada um seja a garantia de um futuro melhor.

Desejo a todas as famílias brasileiras um feliz Natal, e um ano novo cheio de paz, prosperidade e novas conquistas.

Muito obrigado.