Achavam que eu e Trump íamos entrar em guerra, acabamos amigos, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 23, que as negociações com o presidente dos Estados Unidos Donald Trump em torno do tarifaço aplicado aos produtos exportados brasileiros acabaram sendo "irrelevantes".

"Muita gente achava que eu e Trump íamos entrar em guerra, acabamos sendo amigos", disse o petista durante assinatura do decreto que reconhece o gospel como manifestação cultural.

Na ocasião, o presidente fez aceno a evangélicos, ao lado do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e parlamentares evangélicos, como a senadora Eliziane Gama (PSB-MA) e o deputado Otoni de Paula (MDB-RJ).