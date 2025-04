Paes 'sem dúvida' será candidato ao governo do Rio em 2026, afirma Kassab

Em encontro partidário do PSD no Rio nesta sexta-feira, o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, defendeu a candidatura do prefeito da capital, Eduardo Paes, ao governo estadual em 2026. O dirigente também afirmou que o PSD ainda não tem definição sobre lançar candidato próprio à Presidência, "mas se tiver, será o governador Ratinho Júnior", do Paraná, que se reuniu, também nesta sexta, com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Curitiba.

Segundo Kassab, o encontro desta sexta, em um hotel na Zona Sul do Rio, fez com que Paes "saísse consagrado como candidato ao governo" com apoio do partido. A reunião foi organizada pelo deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ), presidente do diretório estadual da legenda e um dos principais aliados de Paes. Pedro Paulo já havia defendido, em entrevista ao GLOBO após as eleições municipais de 2024, que Paes antecipasse o fim do mandato na prefeitura para disputar o governo estadual.

— O encontro mostrou a organização do PSD no estado, e Paes sem dúvida vai ser nosso candidato a governador. Vai ser muito bom para o Rio e para o partido — disse Kassab.

Paes, por sua vez, minimizou, após a reunião, a pressão para concorrer:

— Está claro que o partido deseja construir candidatura própria (ao governo). Eu continuo dizendo que seguirei na prefeitura. Desde o processo eleitoral de 2024 as pessoas colocam meu nome. Já disputei duas vezes o governo. É natural que isso aconteça, mas estou focado nos problemas da cidade — declarou o prefeito.

Paes também reiterou que apoiará a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026, embora o PSD analise lançar candidatura própria. Internamente, parlamentares do partido avaliam que, dada a divisão regional no partido entre apoiadores de Lula — em estados como o Rio e da região Nordeste — e de Bolsonaro, sobretudo no Sul e em parte de Minas e de São Paulo, a candidatura própria pode ser um encaminhamento mais cômodo para todos.

Outra opção é liberar os estados para se posicionarem como quiserem, algo que o PSD já fez em 2022, o que não impediu a sigla de entrar na base do governo Lula.

Segundo Kassab, o debate sobre candidatura presidencial será aberto no PSD "mais para o fim deste ano". Paes, por sua vez, disse considerar legítimo que Ratinho Jr. se movimente em busca de apoio.

— O governador Ratinho tem aprovação absurda, com uma comprovação de competência enorme. Falta muito tempo para a eleição. Acho absolutamente natural que ele pleiteie ser candidato à presidência pelo PSD. Vamos tomar as decisões do partido no ano que vem, mas eu sigo firme na minha aliança com o presidente Lula, que será candidato em 2026 — afirmou Paes.