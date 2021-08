Pacheco pede a Fux reunião entre Poderes; presidente do STF vai avaliar

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disse nesta quarta-feira que pediu ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, a retomada de uma reunião entre os chefes dos Poderes, ressaltando que o radicalismo e o extremismo são capazes de derrotar a democracia, e Fux disse que o pedido será avaliado.

Em entrevista na saída do encontro com o presidente do STF, Pacheco ressaltou que a democracia "não pode ser aviltada e questionada como está sendo recentemente no país", e destacou a necessidade de diálogo para a solução da crise institucional vivida atualmente, em especial entre o Executivo e o Judiciário.

Na abertura da sessão do Supremo nesta quarta, Fux fez um breve comunicado aos demais ministros sobre o encontro que teve com Pacheco e disse que o pedido do presidente do Senado será avaliado.

"Eu recebi hoje, antes agora da sessão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que veio debater sobre a democracia e falar sobre a importância do diálogo entre os Poderes e pedir uma nova reunião, tendo em vista que fiz aqui um pronunciamento desmarcando a reunião que havia sido designada", disse Fux aos colegas.

"Só gostaria de destacar aos meus pares --senhoras ministras, senhores ministros-- que apesar do cancelamento da reunião, o diálogo com os Poderes nunca foi interrompido. Como presidente do Supremo Tribunal Federal, eu sigo dialogando com representantes de todos os Poderes. Sem prejuízo, em relação a uma nova reunião, a questão será reavaliada", acrescentou.

O presidente do STF cancelou no início do mês uma reunião que estava marcada entre os chefes dos Poderes, citando como razão os ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro a magistrados do Supremo, em especial os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.

Antes do pronunciamento de Fux, Pacheco disse que o presidente do STF aceitou voltar a marcar o encontro e não estabeleceu qualquer precondição, mas não ficou definida qualquer data.

O presidente do Senado disse ainda que não foi mencionado no encontro com Fux o tema dos pedidos de impeachment anunciados por Bolsonaro contra Barroso e Moraes. Segundo ele, processos de impeachment são recursos graves e precisam de "filtro muito severo" para não serem banalizados.

Pacheco disse ser contrário à utilização do impeachment para "solução de problema que não se encontra através disso". Os pedidos de impeachment de ministros do STF são analisados pelo Senado.

