Onda de calor, preço recorde do café e Pix para bets: tudo o que você precisa saber hoje

A semana começou junto com a primavera e com expectativa de ondas intansas de calor do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Ontem, o Banco Central (BC) estimou que o volume de transferências Pix de pessoas físicas para empresas de apostas online variou entre R$ 18 bilhões e R$ 21 bilhões em 2024. Também na terça-feira, 24, os contratos futuros do café arábica na ICE subiram para o maior valor em 13 anos.

Veja mais destaques:

'Primaverão'

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de "perigo" de onda de calor e "perigo potencial" de baixa umidade para grande parte do país, além de um alerta vermelho para acumulado de chuva e tempestades no Rio Grande do Sul e no litoral de Santa Catarina. A primavera começou neste domingo com uma expectativa de ondas de calor intensas, especialmente nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. Nesta primeira semana, a previsão é de altas temperaturas para todo o país.

Segundo o instituto, a chegada de uma frente fria a partir de domingo no Sul deve provocar chuvas fortes no Rio Grande do Sul até esta quarta-feira.

O Inmet emitiu um alerta de "perigo" para a onda de calor que cobre uma faixa de 11 estados, desde o Amazonas, até o Rio Grande do Sul. Nestas regiões, a temperatura deve permanecer 5ºC acima da média por até 5 dias.

Além do alerta de onda de calor, um aviso de baixa umidade abrange 19 estados, além do Distrito Federal, na terça-feira. O aviso indica que a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%.

Recorde no preço do café

Os contratos futuros do café arábica subiram para o maior valor em 13 anos nesta terça-feira, 24, com a persistência das preocupações com a safra do Brasil, principal produtor mundial, agravadas pelos temores de que as chuvas no país não sejam suficientes nas próximas semanas.

De acordo com a Reuters, o contrato para dezembro do café arábica fechou em alta de 4,15 centavos de dólar, ou 1,6%, a US$ 2,678 por libra-peso, tendo atingido o valor mais alto desde setembro de 2011, a US$ 2,704.

Os negociantes disseram que as chuvas do último fim de semana em algumas regiões de cultivo no Brasil podem ser suficientes para estimular a primeira parte da safra, mas será preciso mais para a ajudar a fixar as flores do café.

Esses ganhos na cotação, porém, foram limitados por informações de que o Regulamento de Desmatamento da UE, que proíbe a importação de commodities ligadas ao desmatamento, poderia ser adiado.

Essa norma da União Europeia deveria entrar em vigor no final de dezembro e tem impulsionado as importações do café para o bloco.

Pix para bets

O volume de transferências via Pix de pessoas físicas para empresas de apostas online variou entre R$ 18 bilhões e R$ 21 bilhões em 2024, segundo estimativas do Banco Central (BC). Apenas em agosto, o valor chegou a R$ 20,8 bilhões, em comparação aos R$ 1,9 bilhão arrecadados por todas as loterias da Caixa Econômica Federal.

O levantamento faz parte de uma nota técnica do Departamento de Estatísticas do BC, solicitada pelo senador Omar Aziz (PSD-AM), e é o primeiro estudo com dados oficiais do tamanho do mercado de apostas online no país.

O Banco Central destacou que os números refletem as transferências brutas. Estima-se que 15% do valor apostado seja retido pelas plataformas, enquanto o restante é distribuído como prêmio. No entanto, o BC alertou que esses números podem estar subestimados, já que as apostas podem ser feitas por outros meios além do Pix, como cartão de crédito e TED, mas os prêmios devem ser pagos por transferência eletrônica.

(Com O Globo)