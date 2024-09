Brasileiros movimentam até R$ 21 bilhões por mês em apostas online via Pix, diz BC

O volume de transferências via Pix de pessoas físicas para empresas de apostas online variou entre R$ 18 bilhões e R$ 21 bilhões em 2024, segundo estimativas do Banco Central (BC). Apenas em agosto, o valor chegou a R$ 20,8 bilhões, em comparação aos R$ 1,9 bilhão arrecadados por todas as loterias da Caixa Econômica Federal.

Esse levantamento faz parte de uma nota técnica do Departamento de Estatísticas do BC, solicitada pelo senador Omar Aziz (PSD-AM), e é o primeiro estudo com dados oficiais do tamanho do mercado de apostas online no país.

15% do valor das apostas é retido pelas plataformas

O Banco Central destacou que os números refletem as transferências brutas, ou seja, o valor total aportado pelos jogadores, incluindo as apostas. Estima-se que 15% do valor apostado seja retido pelas plataformas, enquanto o restante é distribuído como prêmio. No entanto, o BC alertou que esses números podem estar subestimados, já que as apostas podem ser feitas por outros meios além do Pix, como cartão de crédito e TED, mas os prêmios devem ser pagos por transferência eletrônica.

“O pagamento das premiações deve corresponder à quase totalidade das apostas realizadas”, afirmou o documento.

Impacto no Bolsa Família e perfil dos apostadores

Em agosto de 2024, aproximadamente 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família realizaram transferências de R$ 3 bilhões para casas de apostas, com uma mediana de R$ 100 por pessoa. Do total, 4 milhões eram chefes de família, que transferiram R$ 2 bilhões.

O estudo revelou ainda que 8,91 milhões de beneficiários do Bolsa Família enviaram R$ 10,51 bilhões entre janeiro e agosto de 2024.

Quanto ao perfil dos apostadores, o BC estima que cerca de 24 milhões de pessoas participaram de jogos de azar em 2024, sendo a maioria composta por jovens entre 20 e 30 anos. O valor médio mensal das apostas varia conforme a idade, sendo de R$ 100 para os mais jovens e ultrapassando R$ 3.000 para os mais velhos.

“É razoável supor que o apelo comercial do enriquecimento por meio de apostas seja mais atraente para quem está em situação de vulnerabilidade financeira”, conclui o BC.