Onda de calor no Brasil: quando as temperaturas devem baixar?

O Brasil vive uma forte onda de calor neste fim de semana. Neste domingo, a previsão é que mais de 12 capitais registrem temperatura acima de 35º C, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Metereologia).

Em São Paulo, por exemplo, o calor deve chegar a 36º C na tarde deste domingo (24), com umidade em torno de 23%. No Rio de Janeiro, a máxima deve bater os 38º C.

Na segunda, a temperatura na capital paulista deve baixar um pouco, para máxima de 30º C, segundo o Inmet Uma nova alta é esperada para terça-feira (26), quando o calor deve chegar a 34º C. O tempo quente se estenderá na quarta, com máxima de 35º C na capital paulista. No Rio de Janeiro, o calor pode voltar a 38º C.

Já na quinta, deve ocorrer uma mudança brusca, com queda de temperatura para máxima de 20º C em São Paulo. O clima mais ameno deve se manter até o final da semana, inclusive com previsão de pancadas de chuva.

Por que está tão quente em São Paulo?

A onda de calor gerou surpresa por vir em uma época inesperada: a última semana do inverno e o começo da primavera, quando as temperaturas costumam estar mais amenas.

Segundo o Inmet, o calor intenso em São Paulo e em boa parte do Brasil acontece por conta de uma forte massa de ar quente e seca que incide sobre o país. O fenômeno está aliado a um sistema de alta pressão, que gera um bloqueio atmosférico que mantém o tempo quente e seco por vários dias.

Além disso, o fenômento El Niño contribui para o calor. A condição é gerada por uma elevação na temperatura da água no Oceano Pacífico em níveis fora do normal, o que afeta o clima em várias partes do mundo.