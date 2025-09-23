Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Oficial de Justiça tenta notificar Eduardo Bolsonaro, mas é informado que ele está nos EUA

Intimação de deputado federal foi ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 20h04.

Tudo sobreJair Bolsonaro
Saiba mais

Escalado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), um oficial de Justiça tentou notificar nesta terça-feira o deputado Eduardo Bolsonaro para apresentar defesa sobre a denúncia da PGR, mas não conseguiu. A informação foi obtida por meio de contato telefônico com o gabinete do deputado, que reafirmou sua permanência no exterior.

A certidão emitida pelo responsável pela diligência destaca que, diante da notoriedade da residência de Eduardo fora do país e da ausência de canais alternativos de comunicação, não há viabilidade prática para realizar a notificação pessoal em território brasileiro. O documento conclui que, sem meios para avançar na diligência, o mandado foi devolvido à Justiça, aguardando nova determinação.

Eduardo Bolsonaro está nos EUA desde fevereiro e obteve residência permanente (green card) concedida pelo governo Donald Trump em julho.

O deputado é alvo de denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por coação no curso do processo judicial que apura tentativa de golpe de Estado. Segundo a PGR, Eduardo teria atuado nos EUA para pressionar autoridades americanas a adotarem sanções contra o Brasil em represália ao julgamento de seu pai.

Apesar da ausência física do parlamentar, Moraes concedeu prazo de 15 dias para que Eduardo e Figueiredo apresentem defesa. Caso não haja notificação formal, o STF poderá recorrer à citação por edital ou designar a Defensoria Pública para representar os denunciados.

Acompanhe tudo sobre:Alexandre de MoraesSupremo Tribunal Federal (STF)PGR - Procuradoria-Geral da RepúblicaEduardo BolsonaroJair Bolsonaro

Mais de Brasil

Relator apresenta parecer pela rejeição da PEC da Blindagem em comissão do Senado

Governo de SP vai usar detentos do semiaberto para limpeza de ruas após fortes chuvas e vendaval

Governo dos EUA afirma que dois milhões de imigrantes ilegais já deixaram o país

Campos do Jordão aprova taxa diária para turistas; outras cidades de São Paulo avaliam medida

Mais na Exame

Mercados

TIM (TIMS3) distribuirá R$ 480 milhões em proventos; veja a data de pagamento

Brasil

Relator apresenta parecer pela rejeição da PEC da Blindagem em comissão do Senado

EXAME Agro

Preços do café arábica caem com chuvas no Brasil e expectativa de safra maior em 2026

Economia

Relator da MP alternativa ao IOF propõe aumento de alíquota para LCI e LCA em 7,5%