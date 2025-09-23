Oficial de Justiça tenta notificar Eduardo Bolsonaro, mas é informado que ele está nos EUA

Escalado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), um oficial de Justiça tentou notificar nesta terça-feira o deputado Eduardo Bolsonaro para apresentar defesa sobre a denúncia da PGR, mas não conseguiu. A informação foi obtida por meio de contato telefônico com o gabinete do deputado, que reafirmou sua permanência no exterior.

A certidão emitida pelo responsável pela diligência destaca que, diante da notoriedade da residência de Eduardo fora do país e da ausência de canais alternativos de comunicação, não há viabilidade prática para realizar a notificação pessoal em território brasileiro. O documento conclui que, sem meios para avançar na diligência, o mandado foi devolvido à Justiça, aguardando nova determinação.

Eduardo Bolsonaro está nos EUA desde fevereiro e obteve residência permanente (green card) concedida pelo governo Donald Trump em julho.

O deputado é alvo de denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por coação no curso do processo judicial que apura tentativa de golpe de Estado. Segundo a PGR, Eduardo teria atuado nos EUA para pressionar autoridades americanas a adotarem sanções contra o Brasil em represália ao julgamento de seu pai.

Apesar da ausência física do parlamentar, Moraes concedeu prazo de 15 dias para que Eduardo e Figueiredo apresentem defesa. Caso não haja notificação formal, o STF poderá recorrer à citação por edital ou designar a Defensoria Pública para representar os denunciados.