Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Entenda por que Eduardo Bolsonaro pode perder o mandato de deputado

Deputado enfrenta revezes políticos após denúncia da PGR e veto à sua liderança na Câmara pelo presidente da Casa, Hugo Mota (Republicanos-PB)

Eduardo Bolsonaro: deputado federal enfrenta crise política após veto à liderança e processo ético contra sua articulação com o governo dos EUA. (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Eduardo Bolsonaro: deputado federal enfrenta crise política após veto à liderança e processo ético contra sua articulação com o governo dos EUA. (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 07h04.

Um dia depois de ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por coação a processo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) sofreu na terça-feira revezes em duas frentes na Câmara.

De um lado, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), vetou a indicação do parlamentar como líder da minoria, uma manobra que havia sido planejada pela oposição para evitar que o filho de Jair Bolsonaro, que está nos EUA desde o início do ano, perca o cargo por faltar às sessões do Congresso. Do outro, o Conselho de Ética da Câmara decidiu instaurar um processo disciplinar contra Eduardo por sua articulação junto ao governo americano por sanções contra autoridades brasileiras. Se avançar, o caso pode resultar na cassação de mandato.

Motta veta nomeação de Eduardo Bolsonaro

A decisão de Motta que vetou a escolha de Eduardo para a liderança da minoria foi publicada na terça-feira no Diário da Câmara e foi criticada pelo parlamentar do PL. O líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), recorreu sob a alegação de que, para a indicação para o cargo, apenas uma comunicação à Mesa Diretora é necessária.

A estratégia da oposição que foi barrada era usar a função para blindar o parlamentar das faltas registradas em plenário, enquanto Eduardo permanece nos EUA, por tempo indeterminado. A Constituição prevê a cassação de parlamentares que faltarem a um terço das sessões da Casa (33%) no mesmo ano, salvo em caso de “licença ou missão por esta autorizada”.

Faltas e ausência de comunicação de saída do Brasil

Dados da Câmara mostram que as faltas de Eduardo registradas na Casa já equivalem a quase o dobro da presença nas sessões deliberativas. Desde o término do seu período de licença, em julho, o deputado soma 23 ausências não justificadas, contra apenas 13 presenças desde o início do ano.

Os bolsonaristas tentavam aproveitar o que entendiam ser uma brecha no regimento da Câmara para permitir a participação remota do deputado nos debates legislativos. A indicação de Eduardo já havia sido oficializada em 16 de setembro, após a deputada Caroline de Toni (PL-SC), até então no posto, renunciar.

Para negar a nomeação, Motta se baseou em um parecer técnico da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara que apontou que o exercício do mandato é “inerentemente presencial” e que, no caso da liderança, a exigência é ainda maior. “A ausência física do parlamentar do país o impede de exercer prerrogativas e deveres essenciais à liderança, tornando seu exercício meramente simbólico e em desacordo com as normas regimentais”, avaliou o órgão sobre o caso de Eduardo.

A Secretaria-Geral destacou ainda que o deputado do PL não comunicou formalmente sua saída do Brasil, como determina o artigo 228 do regimento, e que atribuições básicas de líder, como orientar votações, encaminhar requerimentos e participar do Colégio de Líderes, exigem presença em plenário. “Todas essas atividades indubitavelmente demandam a presença física do parlamentar”, concluiu.

Reação de Eduardo Bolsonaro e recurso

Ao comentar na terça-feira a decisão, Motta destacou que a medida foi técnica. O presidente da Câmara disse que assumir a liderança fora do Brasil “não tem precedentes”.

Eduardo reagiu com críticas a Motta, a quem se referiu como “refém do regime”. O deputado também afirmou que o presidente da Câmara “está sofrendo extorsão” do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

“Eu esperava mais coragem dele (Motta). Ele poderia perfeitamente seguir o regimento interno da Casa e avalizar a minha liderança da minoria, mas preferiu nos perseguir, por entender que nós somos o lado mais fraco da força. O que temos que fazer, então? Levantar a temperatura em cima dele, eu não tenho outra saída”, disse o deputado em entrevista ao portal Metrópoles.

No recurso apresentado na terça-feira, Sóstenes Cavalcante questionou a competência de Motta. “Havendo, excepcionalmente, dúvida ou alegado impedimento, a competência é colegiada (da Mesa), e jamais monocrática”, disse o líder do PL.

Processo no Conselho de Ética

No Conselho de Ética, o processo aberto contra Eduardo envolve uma representação apresentada pelo PT que questiona a atuação do filho do ex-presidente nos EUA para obter sanções internacionais contra autoridades brasileiras. Na peça, o partido de Lula argumenta que Eduardo ultrapassou os limites do mandato e feriu o decoro parlamentar. Para a legenda, “a imunidade parlamentar não é um salvo-conduto para a prática de atos atentatórios à ordem institucional, tampouco um manto protetor para discursos de incitação à ruptura democrática”.

O presidente do colegiado, Fábio Schiochet (União-SC), defendeu que o caso vai além da simples ausência do parlamentar em sessões:

"O representado teria se dedicado de forma reiterada a difamar instituições do Estado brasileiro, com especial virulência contra o Supremo Tribunal Federal e seus ministros".

Schiochet sorteou possíveis relatores. A lista inclui Duda Salabert (PDT-MG), Paulo Lemos (PSOL-AP) e Delegado Marcelo Freitas (União-MG). A escolha será feita até sexta-feira.

O Conselho de Ética também vai analisar o afastamento de aliados de Eduardo. Na segunda-feira, a Mesa Diretora da Câmara decidiu encaminhar ao colegiado os casos contra os deputados Marcos Pollon (PL-MS), Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC) por liderarem o motim que paralisou o plenário em agosto.

Acompanhe tudo sobre:Eduardo BolsonaroCâmara dos DeputadosPGR - Procuradoria-Geral da República

Mais de Brasil

Governo de SP avança na PPP da nova linha Violeta-16 com realização de audiências públicas

Oficial de Justiça tenta notificar Eduardo Bolsonaro, mas é informado que ele está nos EUA

Relator apresenta parecer pela rejeição da PEC da Blindagem em comissão do Senado

Governo de SP vai usar detentos do semiaberto para limpeza de ruas após fortes chuvas e vendaval

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Bússola & Cia: prêmio vai reconhecer empresas pelo uso de IA com impacto real nos negócios

Mercados

Alibaba sobe mais de 9% com pacote bilionário em IA e acordo com Nvidia

Brasil

Governo de SP avança na PPP da nova linha Violeta-16 com realização de audiências públicas

Tecnologia

Google Fotos libera edição por IA com comandos de voz e texto no Android