Obras do metrô de SP têm histórico de acidentes; relembre os principais casos

Nesta quinta-feira, 12, um muro desabou, causando uma cratera em um canteiro de obras próximo da futura estação Bela Vista, da Linha 6-Laranja do metrô de São Paulo. Segundo a concessionária LinhaUni, que realiza a obra, não houve feridos. O acidente, no entanto, não foi o primeiro a acontecer em obras do tipo no estado.

Em 2007, por exemplo, um acidente na Linha-4 Amarela deixou sete mortos.

Confira abaixo a lista de cinco acidentes que marcaram a história do metrô em São Paulo:

Linha 4 - Amarela, 2007

(Assembleia Legislativa de SP/Divulgação)

Em 2007, um acidente ocorreu linha 4-amarela do Metrô de São Paulo, na rua Capri, em Pinheiros. O cobrador Wescley Adriano da Silva ocupava o seu lugar no micro-ônibus que fazia a linha Casa Verde-Pinheiros quando uma cratera se abriu no canteiro de obras da estação da linha amarela, "engolindo" a van em que ele estava.

Além dele, morreram no acidente o motorista da van, Reinaldo Aparecido Leite; os passageiros Márcio Alambert e Valéria Alves Marmit; o motorista de um caminhão que trabalhava na obra, Francisco Sabino Torres; a aposentada Abigail de Azevedo; e o office boy Cícero Augustino da Silva, que chegavam ao ponto de ônibus no momento do acidente.

Linha 17 - Ouro, 2014

SP: Pelo menos um morre após queda de viga de obra da Linha 17-Ouro do metrô http://t.co/TEazCiXJWj pic.twitter.com/fMFEYRSgs3 — HuffPost Brasil (@huffpostbrasil) June 9, 2014

Outro caso ocorreu em 2014, durante a construção da Linha 17-Ouro, quando uma viga de sustentação desabou em um canteiro de obras na esquina da Rua Vieira de Moraes com a Avenida Washington Luís. O acidente resultou na morte do operário Juraci Cunha dos Santos e deixou outras duas pessoas feridas.

A viga estava sendo ajustada no momento da queda. O episódio marcou o início de um padrão de falhas que se repetiria em obras subsequentes do Metrô e do Monotrilho.

Linha 5 - Lilás, 2015

(Reprodução/Tv Globo)

Em 2015, um acidente ocorreu durante a perfuração de túneis na construção da Linha 5-Lilás. A espuma utilizada pelo tatuzão, máquina usada para escavar o solo, invadiu um prédio na Rua Pensilvânia, esquina com a Avenida Santo Amaro.

O incidente resultou no afundamento da calçada, no deslocamento de um poste, em danos ao jardim e na destruição parcial de um muro.

Linha 17, Ouro, 2019

(Reprodução/Tv Globo)

Em 2019, as obras da Linha 17-Ouro causaram a morte de uma pessoa

Irisvan Silva Resende, armador de 31 anos, morreu enquanto trabalhava no pátio Água Espraiada, localizado na Avenida Jornalista Roberto Marinho. Em nota, a Tiisa, integrante do consórcio responsável pela construção, lamentou a morte do funcionário e informou que investigaria as causas do acidente.

Linha 6 - Laranja, 2022

No ano de 2022, também na Linha 6 - Laranja do metrô, a tuneladora usada nas escavações ficou alagada e presa após um acidente no canteiro de obras na Marginal Tietê, em São Paulo. O chamado tatuzão ficou inundado com o esgoto que vazou com o rompimento de tubulação da Sabesp.