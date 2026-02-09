Renovação da Ferrovia Centro-Atlântica deve sair até junho, diz diretor da ANTT

Sete Lagoas* — A renovação antecipada da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) com a operadora VLI deve ser finalizada até o fim do primeiro semestre, segundo o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Guilherme Theo Sampaio.

"Nosso cronograma é até março mandar para o Tribunal de Contas da União (TCU) a análise da agência. A conclusão deve seguir até o fim do primeiro semestre. Teremos um acordo e poderemos fazer o termo de prorrogação", afirmou em entrevista após participar do evento de entrega de oito locomotivas na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais.

A cerimônia contou com a participação do governador do Estado, Romeu Zema (Novo), e representantes do governo federal.

A expectativa da VLI é que, com a renovação da concessão, seja possível dar início a um novo ciclo de investimentos que pode superar R$ 30 bilhões, com parte relevante dos recursos direcionados para os primeiros 10 anos do novo contrato.

O projeto prevê um aumento de mais de 40% na capacidade de transporte da FCA, com impacto direto em setores como agronegócio, indústria, siderurgia e construção civil.

Além da ampliação logística, o plano inclui centenas de obras de mobilidade urbana nas cidades atendidas pela malha, o que, segundo a empresa, pode gerar mais de 15 mil postos de trabalho ao longo do contrato.

"Nada impede o prosseguimento [da renovação]. Estamos na reta final de análise por parte da agência, da parte técnica, jurídica e contratual", disse Sampaio.

Uma parte da malha inutilizada será devolvida pela empresa para o governo após o acordo de renovação. O planejamento, segundo o secretário nacional de transporte ferroviário, Leonardo Ribeiro, é fazer chamamentos públicos para que oferecer ao setor privado transporte de cargas por meio de contrato de autorização de uso.

Um dos trechos já previsto é do Corredor Minas-Rio — uma via estratégica para a exportação mineral. A previsão é que o primeiro chamamento ocorra em abril.

"Vamos aproveitar toda essa malha que está sendo devolvida para destinar em novas soluções, sejam logísticas ou outras destinações", disse Ribeiro.

Investimento de R$ 1,2 bilhão antes da renovação

A VLI, antes da renovação assinada, anunciou que investirá R$ 1,2 bilhão em 2026 na ferrovia. Nesta segunda-feira, 9, a empresa recebeu novas oito locomotivas para a FCA. O investimento total foi de R$ 200 milhões.

Segundo a empresa, os investimentos seguem como parte da estratégia de modernização da FCA, responsável por conectar Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Bahia e São Paulo aos principais corredores de exportação e centros consumidores do Brasil.

Nesse contexto, Fábio Marchiori, CEO da VLI, afirma que a renovação do contrato é a principal prioridade da empresa neste ano.

"A FCA é a espinha dorsal da logística ferroviária brasileira. Ela liga todos os estados e possui três grandes corredores — na verdade, quatro", afirmou.

O executivo disse que tudo o que a empresa podia fazer para agilizar a renovação já foi feito. O processo agora está nas mãos da ANTT.

