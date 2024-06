Tarcísio assina contrato para extensão da Linha 4-Amarela; veja quais serão as novas estações A previsão é de que as obras comecem em dezembro deste ano e as operações iniciem em 2029. A estação será a primeira do Metrô a sair dos limites da cidade de São Paulo

Linha 4-Amarela: Ramal terá duas novas linhas (ViaQuatro/Divulgação)