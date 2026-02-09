Mundo

Pop Mart leva Labubu ao Festival das Lanternas de Xangai no Ano Novo Chinês de 2026

No primeiro semestre de 2025, empresa reportou alta de 204,4%

Labubu: personagem vai participar do Festival de Ano Novo Chinês (Sawayasu Tsuji / Colaborador/Getty Images)

Labubu: personagem vai participar do Festival de Ano Novo Chinês (Sawayasu Tsuji / Colaborador/Getty Images)

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 15h24.

A Pop Mart levou personagens de suas principais linhas de colecionáveis ao Festival das Lanternas do Jardim Yuyuan, em Xangai, ao integrar propriedades intelectuais como Labubu, Molly, Skullpanda, Hirono e Twinkle Twinkle às celebrações do Ano Novo Chinês. A ação ocorreu em parceria com o Bund Finance Center e ampliou o alcance do festival para novas áreas da cidade.

Labubu, criação do artista Kasing Lung, participou pela primeira vez do Festival das Lanternas do Jardim Yuyuan, em 1º de fevereiro. O personagem integrou um conjunto de instalações luminosas que marcam o período do Ano Novo Chinês em Xangai. Outras propriedades intelectuais da Pop Mart também apareceram em versões de lanternas, como Twinkle Twinkle, Molly, Skullpanda e Hirono.

Em 2026, o festival ampliou o perímetro de exposição para além do Jardim Yuyuan. Em cartaz até 3 de março, o evento ocupou o Parque Gucheng, a Middle Fangbang Road, a Fuyou Road e o Bund. As instalações do Jardim Yuyuan seguiram temas da cultura tradicional chinesa. Já as de outras áreas adotaram uma estética contemporânea.

Em parceria com a Pop Mart, o Bund Finance Center inaugurou em 1º de fevereiro a Feira de Jardim do Ano Novo Chinês, com programação até 15 de março. Na Praça Norte, o centro instalou uma lanterna em formato de carrossel palaciano com 12 propriedades intelectuais da Pop Mart, além de uma instalação do Labubu. O Twinkle Twinkle ocupou o Sky Garden, ao lado de uma instalação dedicada à celebração da primavera, integrada ao horizonte do rio Huangpu.

A Molly apareceu na entrada do shopping da ala sul, com apresentação de dança de tambores. Skullpanda, Baby Molly e Hirono ficaram distribuídos pelos diferentes andares do centro comercial. No térreo, a loja pop-up temática Golden Gallop recebeu grande fluxo de moradores e turistas após a abertura.

Em visita de negócios à China, o holandês Frans-Jan van Meer, gerente de cadeia de suprimentos, comprou caixas-surpresa para as filhas, de 5 e 10 anos. Ele afirmou reconhecer o Labubu por já conhecer a marca na Europa. “A Pop Mart também existe na Europa, e minha filha tem um Labubu em casa. Quando vi a loja, decidi comprar presentes para elas”, disse. Van Meer adquiriu produtos da linha Labubu e da nova série Golden Gallop. Segundo ele, a coleção apresenta referências culturais chinesas pouco comuns no mercado europeu.

Popularidade e resultados

A Pop Mart registrou crescimento de receita em 2025. No primeiro semestre, a empresa reportou alta de 204,4% e faturamento de RMB 13,88 bilhões (US$2 bilhões). A linha Monsters, que inclui o Labubu, somou RMB 4,81 bilhões em vendas no período, com crescimento anual de 668%, o que representou cerca de 35% da receita total da empresa.

Além da presença de colecionáveis, o festival funcionou como vitrine cultural para visitantes estrangeiros durante o Ano Novo Chinês, ao combinar elementos tradicionais com marcas da cultura pop chinesa.

