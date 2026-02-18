Este único prompt no ChatGPT pode fazer horas de pesquisa de mercado em minutos — veja como

Validar uma ideia de negócio costuma ser um processo lento. Envolve buscas fragmentadas, planilhas improvisadas, múltiplas abas abertas e horas tentando cruzar dados de fontes nem sempre confiáveis.

Porém, uma atualização recente do ChatGPT promete encurtar drasticamente esse caminho.

O recurso Deep Research permite gerar relatórios completos, estruturados e com citações em questão de minutos — tarefa que antes poderia consumir horas de trabalho manual. As informações foram retiradas de Inc.

O que é o Deep Research?

Uma funcionalidade do ChatGPT que direciona um agente de IA para produzir um relatório abrangente sobre determinado tema — disponível para usuários pagos. De acordo com Dan McCarthy, professor associado de marketing da Universidade de Maryland, a ferramenta pode ser utilizada para:

Validar a viabilidade de uma ideia de negócio

Identificar concorrentes primários

Mapear o mercado

Desenvolver uma persona de cliente ideal

A OpenAI atualizou o recurso e ele ganhou a capacidade de priorizar sites específicos durante o processo de busca.

Como usar para pesquisa de mercado

O processo começa na construção do prompt. Ao ativar o Deep Research (clicando no botão “+”, depois em “More” e selecionando a função), basta inserir um prompt detalhado descrevendo o negócio, o mercado e as perguntas que precisam ser respondidas. Exemplo:

“Quero abrir uma empresa de transformação digital em Denver, focada em modernizar bares com pedidos via celular diretamente na mesa.”

A partir disso, o prompt deveria incluir:

Descrição clara do negócio

Localização

Público-alvo

Perguntas específicas sobre viabilidade

Análise de concorrência

Tamanho de mercado

Perfil de cliente ideal

Quanto mais específico o pedido, melhor o resultado.

