Carreira

Este único prompt no ChatGPT pode fazer horas de pesquisa de mercado em minutos — veja como

Recurso Deep Research, nova função do ChatGPT, acelera validação de ideias e análise de concorrência em minutos

chatgpt (SOPA Images/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 13h45.

Validar uma ideia de negócio costuma ser um processo lento. Envolve buscas fragmentadas, planilhas improvisadas, múltiplas abas abertas e horas tentando cruzar dados de fontes nem sempre confiáveis.

Porém, uma atualização recente do ChatGPT promete encurtar drasticamente esse caminho.

O recurso Deep Research permite gerar relatórios completos, estruturados e com citações em questão de minutos — tarefa que antes poderia consumir horas de trabalho manual. As informações foram retiradas de Inc.

O que é o Deep Research?

Uma funcionalidade do ChatGPT que direciona um agente de IA para produzir um relatório abrangente sobre determinado tema — disponível para usuários pagos. De acordo com Dan McCarthy, professor associado de marketing da Universidade de Maryland, a ferramenta pode ser utilizada para:

  • Validar a viabilidade de uma ideia de negócio

  • Identificar concorrentes primários

  • Mapear o mercado

  • Desenvolver uma persona de cliente ideal

A OpenAI atualizou o recurso e ele ganhou a capacidade de priorizar sites específicos durante o processo de busca.

Como usar para pesquisa de mercado

O processo começa na construção do prompt. Ao ativar o Deep Research (clicando no botão “+”, depois em “More” e selecionando a função), basta inserir um prompt detalhado descrevendo o negócio, o mercado e as perguntas que precisam ser respondidas. Exemplo:

“Quero abrir uma empresa de transformação digital em Denver, focada em modernizar bares com pedidos via celular diretamente na mesa.”

A partir disso, o prompt deveria incluir:

  • Descrição clara do negócio

  • Localização

  • Público-alvo

  • Perguntas específicas sobre viabilidade

  • Análise de concorrência

  • Tamanho de mercado

  • Perfil de cliente ideal

Quanto mais específico o pedido, melhor o resultado.

