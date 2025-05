O que é a 'onda polar' que deve atingir o Brasil nos próximos dias?

A “onda polar” é um fenômeno meteorológico caracterizado pela entrada de uma massa de ar frio de origem polar, ou seja, que se forma em regiões próximas aos polos, como a Antártida, e que avança pelo continente causando uma queda acentuada das temperaturas.

Diferentemente de uma frente fria comum, essa massa de ar polar é mais intensa e com características específicas de temperatura e umidade, funcionando como uma “bolha” atmosférica que mantém seu perfil frio enquanto se desloca.

Previsão e regiões afetadas pela onda polar em 2025

No Brasil, a onda polar prevista para o final de maio e início de junho de 2025 tem origem na Antártida e deve provocar uma queda significativa das temperaturas principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu avisos de perigo para diversos estados, com previsão de mínimas abaixo de 10°C em capitais como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Campo Grande.

O fenômeno ocorrerá em duas fases principais: a primeira, a partir do dia 27 de maio, com avanço da frente fria e chuvas no Sul; a segunda, entre 31 de maio e 1º de junho, com reforço do ar polar que provocará a queda mais intensa das temperaturas no Sudeste e Centro-Oeste.

Efeitos e impactos da onda polar no Brasil

Os efeitos da onda polar são variados e incluem:

Queda acentuada das temperaturas: Em áreas elevadas da serra catarinense, por exemplo, as temperaturas podem chegar entre -5°C e -7°C, enquanto em regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste as mínimas podem ficar abaixo de 10°C, com possibilidade de temperaturas negativas nos estados do Sul.

A massa de ar frio continental provoca geadas generalizadas no Sul e friagem em áreas da Região Norte, fenômeno que pode afetar a agricultura e a vida cotidiana. Impacto em capitais e regiões urbanas: Capitais como Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Campo Grande e Cuiabá devem registrar novos recordes de menor temperatura do ano, com mínimas previstas entre 2°C e 13°C, dependendo da localização.

Cientificamente, a onda polar ocorre devido ao deslocamento de massas de ar muito frias que se originam em regiões polares e avançam pelo continente, influenciadas pela circulação atmosférica e pela configuração dos sistemas meteorológicos, como frentes frias e bloqueios atmosféricos.

A massa de ar frio tem característica continental, o que significa que ela perde umidade e ganha intensidade de resfriamento ao atravessar o continente, potencializando a queda de temperatura nas regiões afetadas.

A combinação desses fatores cria um cenário propício para frio extremo e mudanças climáticas locais.