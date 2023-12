O que abre e o que fecha em SP no feriado de Natal e Ano Novo

Nas próximas duas semanas, serão celebrados os feriados nacionais de Natal, no dia 25, e Ano Novo, no dia 1º de janeiro. Com isso, alguns serviços estaduais e municipais podem ter horários de funcionamento alterados nestas datas e nos dias próximos. Veja abaixo o que abre e o que fecha em São Paulo e programe-se.

AMAs e UBSs vão abrir no feriado?

Durante os feriados de Natal e Ano Novo, os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os postos de doação da Pró-Sangue Clínicas e Osasco funcionarão nos sábados (23/12 e 30/12), excepcionalmente, das 8h às 16h, já os demais postos não funcionarão. Para mais informações acesse: www.prosangue.sp.gov.br. As unidades da Farmácia Dose Certa não funcionam nas segundas-feiras (25/12 e 1º/01).

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Jales não funciona na sexta (22/12), na segunda (25/12), na terça (26/12), na sexta (29/12), na segunda (01/01) e na terça-feira (02/01). O AME Santa Fé do Sul não abrirá na sexta (22/12), na segunda (25/12), na sexta (29/12) e na segunda-feira (01/01). Já o AME São José do Rio Preto não abrirá na segunda (25/12), na terça (26/12), na segunda (1º/01) e na terça-feira (02/01).

O Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na Zona Leste da Capital, também não funcionarão nas segundas-feiras (25/12 e 01/01).

As Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) não terão expediente nas segundas-feiras (25/12 e 01/01).

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) afirma que na segunda-feira, feriado de Natal, funcionarão normalmente, entre outros serviços, as Assistências Médicas Ambulatoriais/Unidades Básicas de Saúde (AMAs/UBSs) Integradas, inclusive para vacinação contra a covid-19 e a multivacinação.

Poupatempo vai funcionar no feriado?

Os postos do Poupatempo em todo o Estado estarão fechados na próxima segunda-feira, dia 25 de dezembro (Natal), com retorno das atividades na terça-feira, 26, no horário habitual de cada unidade.

Por conta do Ano Novo, os atendimentos presenciais também ficarão suspensos nos dias 29 (sexta-feira) e 30 de dezembro (sábado), e na segunda-feira, 1º de janeiro de 2024.

É importante reforçar que mesmo durante as festas de fim de ano, o Poupatempo continuará oferecendo serviços por meio dos canais digitais: portal, aplicativo Poupatempo Digital, totens ou ainda pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.

Entre as opções online, estão disponíveis a renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, pesquisa de débitos de veículos, entre outros.

Para ser atendido de forma presencial é obrigatório o agendamento prévio data e horário. O serviço é gratuito, pessoal e intransferível.

Como vai ficar o rodízio de SP no final do ano?

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, afirma que o rodízio municipal de veículos estará suspenso para os veículos de passeio a partir de terça-feira, 26, até o dia 5 de janeiro. Na segunda, dia do Natal, o rodízio também já não vigora, em razão do feriado.

"Vão continuar valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF)", afirma a pasta.

Bancos abrem no feriado de Natal e Ano Novo?

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), conforme previsto em Resolução do Conselho Monetário Nacional de 2020, não são considerados dias úteis para fins de operação bancária sábados, domingos e feriados de âmbito nacional, e as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Por esse motivo, os bancos não funcionarão na segunda-feira, feriado de Natal.

Na terça-feira, 26, eles voltam a funcionar normalmente para atendimento presencial ao público nas localidades onde não há feriado municipal.

"Nos feriados e fins de semana, a população pode utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras."

De acordo com a Febraban, carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone, etc.) vencidos nos feriados podem ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.

Horário de shoppings em SP no feriado de finados?

Entre os dias 26 e 30 de dezembro, as lojas vão funcionar no horário normal, das 10h às 22h. Nos dias de Natal e Ano-Novo, as lojas estarão fechadas e a abertura da praça de alimentação é facultativa.

Correios vão abrir no feriado?

As agências também não terão funcionamento na segunda-feira, no feriado do Natal.

Como vai funcionar o transporte público em SP no feriado?

As empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) terão operação especial para o Natal e Ano Novo.

CPTM - Nos dias 24, 25, 31/12 e 01/01, a circulação de trens das linhas da CPTM será equivalente à de um domingo. Após a operação comercial de domingo (31), todas as estações estarão abertas somente para desembarque e transferência.

EMTU – Já a operação das linhas de ônibus gerenciadas pela EMTU será equivalente à programação de domingos nos dias 24, 25, 31/12 e 01/01. Nos dias 23 e 30/12, a operação seguirá a tabela horária de sábado.

Metrô - No Natal, as linhas operadas pelo Metrô (1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata) operarão com horário normal e estarão com frota de trens adequada à demanda e composições reservas preparadas para qualquer necessidade operacional. A operação do Metrô será ininterrupta no Réveillon.

A São Paulo Transporte (SPTrans) afirma que no dia do Natal, assim como na véspera, 24, o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes será das 6 horas às 19 horas, exceto no Terminal Guarapiranga que está temporariamente fechado devido às obras.

Do domingo (31) para segunda-feira (1°), as estações Paraíso, Brigadeiro e Trianon-Masp, todas na Linha 2-Verde, ficarão abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada, atendendo assim ao público que for para a avenida Paulista. Já todas as demais estações do Metrô, das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata permanecerão abertas para embarque e desembarque até as 2h da manhã do dia 1° e, depois desse horário, continuam funcionando apenas para desembarque dos passageiros.

Estação Consolação fecha mais cedo no dia 31

Por questões de segurança, a estação Consolação, na Linha 2-Verde, parada mais próxima do local onde ocorrerão as apresentações musicais e queima de fogos em comemoração à chegada do Ano Novo, será fechada para embarque às 16h do domingo, 31, e reabre às 4h40 de segunda-feira (1°). Os passageiros que necessitarem desembarcar por esta estação serão direcionados para a área de transferência da Linha 4-Amarela, onde poderão desembarcar pela estação Paulista.

Como será o funcionamento dos parques de SP no feriado?

Os parques municipais naturais e urbanos funcionarão normalmente nos feriados de final de ano. Os horários de cada unidade podem ser acessados por meio deste link.

Bom Prato vai funcionar no feriado de Natal e Ano Novo?

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social informa que 31 restaurantes da rede Bom Prato atenderão à população nos feriados de Natal e Ano Novo (dias 24 e 25 de dezembro e 1º e 2 de janeiro. O horário de funcionamento será das 12h às 15h.

Horários de funcionamento nos demais dias:

7h - Café da Manhã

10h30 - Almoço prioritário para idosos

11h - Almoço

17h - Jantar

Tarifa Zero

Passageiros do transporte público municipal da cidade de São Paulo não pagam mais passagem nos ônibus aos domingos, desde que a medida entrou em vigor no domingo passado, 17. A gratuidade também foi estendida para os dias do Natal, do Ano-Novo e do aniversário de São Paulo (25 de janeiro).

Com isso, os passageiros têm o benefício da Tarifa Zero e poderão se deslocar, da 0h às 23h59, sem realizar o pagamento da tarifa, somente utilizando o Bilhete Único para passar pela catraca. Quem estiver sem um Bilhete também terá a gratuidade garantida, pois o cobrador irá liberar a passagem.

A frota do sistema de transporte público municipal será correspondente a cerca de 4.830 ônibus em circulação.