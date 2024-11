O que abre e o que fecha em SP no feriado de 15 de novembro

Nesta sexta-feira, 15 de novembro, comemora-se o Dia da Proclamação da República, um dos marcos mais significativos da história do Brasil, alguns serviços terão o horário de funcionamento alterado em São Paulo.

No feriado nacional, os hospitais manterão os atendimentos de emergência na capital e na região metropolitana, mas alguns postos funcionarão em horários reduzidos. Bancos e correios estarão fechados, com retomada das operações no próximo dia útil. Já o transporte público – incluindo ônibus, trens e metrô – vai operar em esquema especial para atender à demanda.

Saúde

Hospitais estaduais manterão atendimento normal para urgências e emergências, incluindo pronto-socorro, setores de internação e centros cirúrgicos.

Os postos de doação da Pró-Sangue de Osasco, Dante e Barueri estarão fechados. Já os postos das Clínicas e Mandaqui funcionarão das 8h às 16h.

As unidades da Farmácia Dose Certa e as Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) estarão fechadas. Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) não abrirão neste dia 15.

Poupatempo

As unidades do Poupatempo estarão fechadas no feriado e retomam o atendimento no sábado, 16, com agendamento prévio. Serviços digitais estarão disponíveis pelo portal, aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR e WhatsApp no número (11) 95220-2974.

Transportes metropolitanos

CPTM e Metrô terão intervalos programados para domingo. No Metrô, a Linha 15-Prata estará fechada das 4h40 às 13h para testes. Ônibus do sistema Paese atenderão os passageiros entre as estações Vila Prudente e Jardim Colonial.

Ônibus intermunicipais gerenciados pela EMTU funcionarão com horários de domingo.

Bicicletas poderão ser transportadas nos trens durante todo o feriado. Pets também são permitidos, desde que em caixas apropriadas e com peso máximo de 10 kg.

Bom Prato

30 unidades do Bom Prato funcionarão durante o feriado. As demais estarão fechadas para manutenção e retornam na segunda-feira (18).

Sabesp

A Central de Atendimento Telefônico da Sabesp (0800 055 0195) funcionará 24 horas, bem como o atendimento automatizado pelo WhatsApp (11 3388-8000).

Defesa Civil

A Defesa Civil estará disponível para emergências por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, telefone 2193 8888.

Direitos da Pessoa com Deficiência e serviços culturais

Rede de Reabilitação Lucy Montoro, unidades do Programa de Empregabilidade Inclusiva (PEI) e Centros de Apoio Técnico (CATs) estarão fechados e retomam na segunda-feira. Serviços de interpretação de Libras e o Centro de Treinamento Paralímpico continuarão abertos. As instituições culturais funcionarão em horários variados, com museus, teatros e salas de concerto oferecendo opções para visitação e espetáculos. Entre os museus que abrem no feriado estão o Museu da Língua Portuguesa, Museu do Futebol e a Pinacoteca de São Paulo.

Escolas e teatros também terão alterações: SP Escola de Teatro funcionará 24 horas devido ao Festival Satyrianas, enquanto Teatro Sérgio Cardoso apresentará espetáculo às 20h.