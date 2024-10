Nunes tem 52% e Boulos, 34%, aponta agregador de pesquisas EXAME/IDEIA

O atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), lidera a disputa pela prefeitura de São Paulo com 52% das intenções de voto, de acordo com o agregador de pesquisas eleitorais EXAME/IDEIA.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 34%, uma diferença de 18 pontos percentuais em relação a Nunes.

Nunes e Boulos foram confirmados no segundo turno no último domingo, 6, na eleição mais disputada desde a redemocratização. A diferença entre os dois foi de apenas 25 mil votos.

O novo levantamento considera 46 pesquisas divulgadas com simulação de segundo turno. Essa é a primeira versão do agregador nesse segundo turno em São Paulo.

Ricardo Nunes (MDB): 52%

52% Guilherme Boulos (PSOL): 34%

34% Outros: 14%

Os dados apontam para uma tendência de consolidação de Nunes na liderança, com atração dos votos do influenciador Pablo Marçal (PRTB), que ficou na terceira posição com mais de 1,7 milhão de votos, e de uma parcela do eleitorado da deputada Tabata Amaral (PSB).

A deputada do PSB declarou voto em Boulos, mas a transferência de intenções de votos não parece ser automática. O psolista terá que buscar votos de Marçal para superar o atual prefeito no segundo turno.

O agregador serve para harmonizar as curvas das pesquisas eleitorais e mostrar tendências, mas não é uma média ponderada simples dos resultados. O levantamento do IDEIA, realizado no último dia 10 de outubro, contabilizou 46 pesquisas de opinião de voto estimulada para as eleições para a prefeitura de São Paulo em 2024. Foram considerados dados dos institutos Paraná Pesquisas, Futura Pesquisas, Atlas Intel, Real Time Big Data, Datafolha, Badra, Gerp e Quaest.

O que é um agregador de pesquisa?

É um algoritmo que harmoniza as curvas das pesquisas eleitorais e mostra tendências, mas não é uma simples média das pesquisas. Os agregadores do IDEIA fazem uma "correção" dos dados utilizando o dyad ratios algorithm, modelo desenvolvido por James A. Stimson, da University of North Carolina. O algoritmo resolve o problema da falta de regularidade no lançamento de pesquisas ao preencher eventuais lacunas temporais. O modelo também agrega pesquisas realizadas no mesmo intervalo de tempo.