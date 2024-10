Quem está na frente no segundo turno de SP, segundo as pesquisas da semana

As três primeiras pesquisas sobre o segundo turno das eleições para a prefeitura de São Paulo confirmam um cenário desafiador para o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que disputa contra o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), o comando do Edifício Matarazzo.

Os levantamentos da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), Datafolha e Paraná Pesquisas apontam Nunes na frente com pelo menos 50% das intenções de voto e Boulos pontuando na faixa dos 30%.

Na espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, a vantagem do atual prefeito cai para a casa dos 40%, mas ainda assim na liderança contra Boulos.

Como mostrou a EXAME, o histórico mostra que, para vencer em São Paulo, o candidato precisa de pelo menos 3 milhões de votos no segundo turno.

Boulos conseguiu 700 mil votos a mais neste ano na comparação do que havia recebido no primeiro turno de 2020, somando 1,7 milhão de votos, ficando apenas 25 mil atrás de Nunes. Para ser competitivo no dia da votação, ele precisará conquistar pelo menos 1,3 milhão de votos adicionais até o dia 27 de outubro.

Para isso, Boulos tentará atrair uma parte significativa dos eleitores de Pablo Marçal (PRTB) e de Tabata Amaral (PSB).

Do outro lado, Nunes também busca o eleitorado de Marçal com acenos conservadores e um discurso focado no empreendedorismo e nos mais jovens.

Para entender quem está na frente nesses estudos, você cconfere abaixo um resumo de cada uma das três primeiras pesquisas na semana seguinte ao primeiro turno da eleição. Os resultados não podem ser comparados, uma vez que cada instituto ou empresa de pesquisa adota uma metodologia própria, o que leva a variações nos resultados.