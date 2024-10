O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), lidera a disputa de segundo turno com 51% das intenções de voto, de acordo com levantamento do instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 17.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 33% das intenções de voto. Os votos brancos, nulos e nenhum somam 14% e os que não sabem ou não quiseram responder são 2%.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 10 de outubro, o atual prefeito caiu 4 pontos percentuais, enquanto o deputado federal manteve o mesmo percentual. O percentual de brancos, nulos e nenhum saltou de 10% para 14%.

Essa é a primeira Datafolha após o debate realizado pela TV Bandeirantes na última segunda-feira, 14, e após o apagão na cidade de São Paulo, que atingiu mais de 3,1 milhões de imóveis.

A pesquisa Datafolha foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como SP-05561/2024 e realizou 1.204 entrevistas entre os dias 15 e 17 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Pesquisa Datafolha de segundo turno em SP

Ricardo Nunes (MDB) : 51%

: 51% Guilherme Boulos (PSOL) : 33%

: 33% Branco / Nulo / Nenhum : 14%

: 14% NS/NR (Não sabe / Não respondeu): 2%

Boulos avança sobre eleitorado de Marçal

A estratégia de Boulos de falar sobre empreendorismo e prosperidade, discurso do influenciador Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno, teve algum efeito no eleitorado que votou no candidato do PRTB, cerca de 28,1% dos votos válidos em 6 de outubro.

Segundo o Datafolha, 8% dos eleitores que votaram em Marçal declaram escolher Boulos, na semana anterior o percentual era de 4%. No caso de Nunes, a fatia dos eleitores do influenciador que afirmam que escolheram o atual prefeito caiu de 84% para 77%.

Pesquisa espontânea em SP

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não é apresentando a nenhuma lista de candidatos, 10% afirmam que vão votar branco, nulo ou nenhum e 12% apontam que estão indecisos.

Ricardo Nunes : 41%

: 41% Guilherme Boulos : 30%

: 30% No 15: 2%

2% No atual prefeito : 2%

: 2% Outros : 3%

: 3% Branco / Nulo / Nenhum : 10%

: 10% NS/NR (Não sabe / Não respondeu): 12%

Rejeição de Boulos oscila de 58% para 56%

A pesquisa mostra que a rejeição de Boulos teve uma variação negativa, caindo dois pontos negativos, de 58% para 56%. Nunes também viu a sua rejeição ter uma oscilação negativa, de 37% para 35%.