O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 25% das intenções de voto na disputa pela prefeitura de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), 23%, e o influenciador Pablo Marçal (PRTB), 20%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 24, pelo portal G1. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo.

Pela margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os três candidatos seguem empatados na liderança.

Na sequência, a deputada Tabata Amaral (PSB) aparece com 8%, empatada tecnicamente com o apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 6%.

Marina Helena (NOVO) registrou 2% e os demais candidatos não pontuaram. Os eleitores que declaram a intenção de votar em branco ou nulo são 9% e os indecisos são 7%.

Na comparação com o último levantamento, divulgado em 18 de setembro, Nunes teve uma oscilação positiva de um ponto percentual e se manteve à frente numericamente. Boulos e Marçal mantiveram o mesmo percentual da pesquisa anterior.

No segundo pelotão, Tabata oscilou positivamente um ponto percentual e está númericamente à frente de Datena, que caiu quatro pontos percentuais em relação a pesquisa anterior.

Pesquisa Quaest em SP:

Ricardo Nunes (MDB): 25%

Guilherme Boulos (PSOL): 23%

Pablo Marçal (PRTB): 20%

Tabata Amaral (PSB): 8%

Datena (PSDB): 6%

Marina Helena (Novo): 2%

Bebeto Haddad (DC): 0%

João Pimenta (PCO): 0%

Ricardo Senese (UP): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Indecisos: 7%

Branco/nulo/não vai votar: 9%

A pesquisa Quaest entrevistou presencialmente 1.200 eleitores de São Paulo entre 21 e 23 de setembro e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número 06330-SP/2024. A margem de erro máxima é de três pontos percentuais para mais ou menos, para um nível de confiança de 95%.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não é apresentando a nenhuma lista com nome de candidatos, Boulos tem 16%, Marçal, 14%, e Nunes, 14%. Os indecisos somam 46%.

Boulos (PSOL): 16%

Marçal (PRTB): 14%

Nunes (MDB): 14%

Tabata (PSB): 4%

Datena (PSDB): 1%

Indecisos: 46%

Branco, nulo ou não vai votar: 4%

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno da Quaest, Nunes vence Marçal e Boulos com folga. Na disputa entre o deputado federal e o influenciador, Boulos fica numericamente à frente de Marçal, mas empatado na margem de erro.

Nunes x Boulos

Nunes (MDB): 49%

Boulos (PSOL): 32%

Nulo, branco ou não votaria em nenhum: 15%

Indecisos: 4%

Nunes x Marçal

Nunes (MDB): 52%

Marçal (PRTB): 25%

Nulo, branco ou não votaria em nenhum: 18%

Indecisos: 5%

Boulos x Marçal