A corrida eleitoral para a prefeitura de Fortaleza tem empate técnico quádruplo para o primeiro turno. É o que aponta pesquisa AtlasIntel, encomendada pela Focus Poder e divulgada nesta quinta-feira, 8. O ex-deputado André Fernandes (PL) lidera com 22,8% das intenções de voto. Em segundo lugar está o deputado estadual Evandro Leitão (PT) com 22,5%. Os pré-candidatos são seguidos pelo atual prefeito José Sarto (PDT), que registra 22,4%, e pelo ex-vereador e deputado Capitão Wagner (União Brasil), com 19,8%.

Pela margem de erro da pesquisa, que é três pontos percentuais para mais ou para menos, os quatros estão empatados tecnicamente. O produtor cultural Técio Nunes (PSOL) aparece em quinto, somando 2%. Na sequência está o senador Eduardo Girão (NOVO) com 1,8%. Os demais candidatos registraram menos de 1% das intenções de voto.

Intenções de voto em Fortaleza

André Fernandes (PL): 22,8%

Evandro Leitão (PT): 22,5%

José Sarto (PDT): 22,4%

Capitão Wagner (União Brasil): 19,8%

Técio Nunes (PSOL):2%

Eduardo Girão (NOVO): 1,8%

Haroldo Neto (UP): 0,8%

Zé Batista (PSTU): 0,7%

Indecisos: 3.2%

Branco e nulos: 4%

Cenários de segundo turno

O instituto simulou cinco cenários de segundo turno. No primeiro, Sarto venceria André Fernandes por 47,3% a 35,6%. O atual prefeito também seria reeleito na disputa direta contra Capitão Wagner, com 43% dos votos a 38,9%, e contra Evandro Leitão, com 41,8% a 32,1%. Já o candidato do União Brasil venceria a disputa contra o adversário do PT por 40,7% das intenções de voto a 33,2%.

Evandro Leitão, por outro lado, lidera em segundo turno contra o candidato do PL. Assim como Capitão Wagner que soma 31,6% contra 28,4% de Fernandes. Os dois, contudo, têm menos votos cada do que a soma de brancos e nulos, que nesse cenário chega a 36,4%.

Governo Sarto é desaprovado

O AtlasIntel também consultou os eleitores sobre o desempenho da atual gestão no município. Ao menos 57% afirmaram que desaprovam o prefeito José Sarto. Para 37%, porém, o desempenho do candidato à reeleição é aprovado, enquanto outros 6% disseram que não sabem opinar. A maior queixa da população da capital cearense é quanto à criminalidade, apontada como o principal problema por 74,2%. Saúde e educação são as outras duas áreas mas criticadas, com 66,8% e 28,3%, respectivamente.

A pesquisa foi registrada no TSE como CE-06008/2024 e realizou 1.203 entrevistas entre os dias 2 e 7 de agosto, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 3 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.