Debates com os candidatos à prefeitura de SP começam nesta quinta; confira as datas e onde assistir

A dois meses do primeiro turno das eleições municipais, a Band realiza nesta quinta-feira, 8, o primeiro debate entre os candidatos a prefeito de São Paulo. Estão confirmadas as presenças de Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB). Os cinco nomes têm as maiores pontuações nas pesquisas eleitorais, de acordo com o agregador EXAME/IDEIA. O debate será transmitido às 22h30 na televisão aberta, rádio e pelo canal no YouTube do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Os sinais da polarização política, que devem pavimentar o caminho para as eleições gerais em 2026, apesar de pautarem o debate, ficarão em segundo plano para uma discussão sobre as questões locais, do dia a dia da população, que devem decidir este pleito, segundo a emissora.

Até o momento, foram confirmados outros quatro debates em São Paulo no primeiro turno, marcados para até 3 de outubro. A TV Cultura, a Rede TV em parceria com o UOL, o UOL e a Folha de S. Paulo também realizarão debates com os candidatos à prefeitura de São Paulo. Seguindo a tradição, a TV Globo fará o último encontro antes da votação, no dia 6 de outubro.

Caso as eleições municipais na capital paulista tenham um segundo turno, uma nova rodada de debates entre os dois postulantes deve ocorrer entre 11 e 25 de outubro.

Eleições em São Paulo

Segundo o agregador EXAME/IDEIA, atualizado no dia 26 de julho, o atual prefeito Ricardo Nunes tem 25% das intenções de voto, empatado com o deputado federal Guilherme Boulos. Os dois formam o primeiro pelotão da disputa pela prefeitura da capital paulista, seguidos pelo influenciador Pablo Marçal, o apresentador José Luiz Datena e a deputada federal Tabata Amaral (PSB).

Confira a lista de debates com os candidatos à prefeitura de São Paulo:

Band

1º turno: 8 de agosto, quinta-feira, às 22h30

2º turno: 14 de outubro

TV Cultura

1º turno: 15 de setembro

2º turno: sem data definida

Rede TV! e UOL

1º turno: 17 de setembro, terça-feira, às 9h30

2º turno: 17 de outubro, quinta-feira

UOL e Folha de S.Paulo

1º turno: 30 de setembro, segunda-feira, às 10h

2º turno: 21 de outubro, segunda-feira, às 10

TV Globo

1º turno: 3 de outubro, quinta-feira

2º turno: 25 de outubro, sexta-feira