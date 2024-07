Boulos tem 26%; Nunes, 25%; e Marçal, 10%, aponta agregador EXAME/IDEIA

O deputado federal e pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), 26% das intenções de votos na capital e o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), 25%, de acordo com o agregador de intenções de voto EXAME/IDEIA.

Na sequência, o influenciador Pablo Marçal (PRTB) aparece com 10%, seguido pelo apresentador José Luiz Datena (PSDB) com 10% e a deputada Tabata Amaral com 8%. Marina Helena (NOVO) e Kim Kataguiri (União) aparecem com 4% cada. Os outros pré-candidatos somados chegam a 10%.

Ricardo Nunes (MDB): 26%

Guilherme Boulos (PSOL): 25%

Pablo Marçal (PRTB): 10%

Datena (PSDB): 9%

Tabata Amaral (PSB): 9%

Kim Kataguiri (União): 4%

Marina Helena (NOVO): 3%

Outros: 7%

O agregador serve para harmonizar as curvas das pesquisas eleitorais e mostrar tendências, mas não é uma média dos resultados das pesquisas. O levantamento do Ideia, realizado no último dia 2 de julho, contabilizou 18 pesquisas de opinião de voto estimulada para as eleições para a prefeitura de São Paulo em 2024. Foram contabilizadas pesquisas dos Institutos: Paraná Pesquisas, Futura Pesquisas, Atlas Intel, Real Time Big Data, Datafolha, Badra, GERP e Quaest.

1 /8 (Altino de Melo Prazeres Junior)

2 /8 Guilherme Boulos - Foto: Leandro Fonseca Data: 02/04/2024 (Deputado Federal Guilherme Boulos)

3 /8 (José Luiz Datena, pré-candidato à prefeitura de São Paulo)

4 /8 Marina Helena, candidata a prefeitura de São Paulo pelo Partido Novo. (Marina Helena, candidata a prefeitura de São Paulo pelo Partido Novo. Foto: Gunther Werk Data: 29/04/2024)

5 /8 (Pablo Marçal)

6 /8 Ricardo Nunes (MDB): prefeito de São Paulo. Foto: Leandro Fonseca / EXAME. (_MG_9104_ok)

7 /8 Tabata Amaral, deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo (Deputada federal Tabata Amaral)

8/8 Dep. Kim Kataguiri (UNIÃO - SP) (Dep. Kim Kataguiri (UNIÃO - SP))

Segundo os dados, a disputa aponta para um protagonismo dividido entre Boulos e Nunes, que formam um primeiro pelotão. Boulos manteve a ponta ao longo dos seis primeiros meses do ano, mas foi perdendo força e, na versão mais recentes deste agregador, viu Nunes ultrapassá-lo.

O segundo pelotão é formado por Marçal, Datena e Tabata, com o influenciador ligeiramente à frente. Marçal, que foi incluído no agregador desde abril, apresenta um crescimento contínuo nos últimos meses, ultrapassando Tabata, Kim e Datena.

O que é um agregador de pesquisa

É um algoritmo que harmoniza as curvas das pesquisas eleitorais e mostra tendências, mas não é uma média das pesquisas. Os agregadores do Ideia fazem uma “correção” dos dados utilizando o “dyad ratios algorithm”, modelo desenvolvido por James A. Stimson, da University of North Carolina. O algoritmo resolve o problema da falta de regularidade no lançamento de pesquisas ao preencher eventuais lacunas no tempo. O modelo também agrega pesquisas realizadas no mesmo intervalo temporal.