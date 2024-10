Nunes confirma encontro fechado com Bolsonaro na última semana de campanha

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se encontrarão neste segundo turno das eleições em São Paulo, mas em um evento fechado, de acordo com o candidato à reeleição nesta sexta-feira, 11. O encontro ocorrerá no dia 22 de outubro, última semana da campanha. Será um café da manhã com lideranças e vereadores do PL.

Nunes disse não ter certeza, contudo, se fará tos de campanha de rua com Bolsonaro, ou se gravará com ele para o horário eleitoral.

"Foi marcado dia 22 com o Bolsonaro, ele estará aqui. A princípio, vai ter uma reunião com lideranças do PL. O coronel Mello [Araújo, que é o candidato a vice na chapa com Nunes] está acertando a agenda com ele. Não sei dizer se vai para a televisão, mas eu creio que sim", disse o prefeito.

As declarações foram feitas à imprensa durante visita do emedebista à Feira do Empreendedor 2024, organizada pelo Sebrae-SP, nesta sexta. Ao longo de sua campanha à reeleição, a participação de Bolsonaro, que é seu apoiador oficial e foi responsável pela indicação do vice, sempre foi questionada por conta dos acenos dúbios que o ex-presidente chegou a fazer ao influenciador Pablo Marçal (PRTB), quando o agora candidato derrotado crescia nas pesquisas e Nunes patinava.

Desde que o prefeito começou a se recuperar nas pesquisas, a campanha atribuiu o desempenho ao horário eleitoral com a divulgação de sua gestão e à participação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Hoje, um destaque ao apoio de Bolsonaro é questionado por alguns, por conta da rejeição do ex-presidente na capital paulista.

Durante sua fala, Nunes destacou que buscará o eleitorado de Marçal. Apesar de não querê-lo em seu palanque, o prefeito afirmou que será possível ter esse voto também com propostas focadas no empreendedorismo, num discurso modulado para os jovens eleiores.

Ele também comentou a busca por apoio a sua campanha feita pelo governador com vereadores eleitos no último domingo, 6, e que apoiavam Marçal. Tarcísio recebeu Lucas Pavanato (PL), Sargento Nantes (PP) e Rubinho Nunes (União Brasil) nesta quinta, 10, no Palácio dos Bandeirantes, em reunião fora da agenda oficial. Os dois primeiros foram eleitos em primeiro mandato, e Rubinho foi reeleito.

Nunes afirmou, porém, que não sabia que Tarcísio havia se encontrado com Rubinho Nunes.

"Eu mesmo quero distância dele. O que a gente quer são os eleitores do Pablo Marçal, que a pesquisa tem demonstrado que estão enxergando que nossa candidatura abriga a direita, uma candidatura que abriga a questão dos empreendedores, uma candidatura que vai derrotar a extrema esquerda", disse.

A relação entre o prefeito e Rubinho Nunes, de quem era aliado na Câmara, amargou depois que o vereador declarou apoio a Marçal em agosto.