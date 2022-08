Pablo Marçal: o coach motivacional que quer destravar o país

Nome: Pablo Henrique Costa Marçal

Vice: indefinido

Partido: PROS

Idade: 35 anos

Data de nascimento: 18/04/1987

Ocupação: empresário

Grau de instrução: superior completo

Estado civil: casado

Município de nascimento: Goiânia (GO)

Resumo do candidato

Natural de Goiânia, capital de Goiás, Pablo Marçal é bacharel em Direito, empresário e coach. Tem em apenas uma rede social mais de 2,2 milhões de seguidores em que fala sobre temas motivacionais. Ficou mais conhecido em janeiro de 2022 após levar cerca de 60 alunos em uma expedição em uma montanha, mesmo com condições meteorológicas desfavoráveis.

O Corpo de Bombeiros precisou ser chamado para resgatar o grupo, que corria risco de morte e hipotermia. O Ministério Público de São Paulo conseguiu uma decisão judicial em que proibiu Pablo Marçal de realizar atividades na natureza, sem a autorização prévia e expressa por parte da Polícia Militar, prefeitura e Defesa Civil local. Ele ainda é investigado por suposto crime de tentativa de homicídio, levando em conta que os participantes poderiam ter morrido.

Sem ter ocupado um cargo eletivo, Marçal aposta em ser um novo nome na política para se diferenciar dos demais candidatos. Trabalhou dentro de uma grande empresa brasileira de telecom por oito anos até 2013, quando decidiu deixar a carreira corporativa para empreender na área de cursos, palestras e consultoria. Também é autor de livros como Antimedo e O Destravar da Inteligência Emocional.

Para se lançar como candidato pelo Pros, ele adota um discurso antipolítico, dizendo que não é de esquerda nem de direita. Defende que o Brasil deveria ser a “maior potência do mundo” e que pretende colocar o país no lugar do crescimento. Seu projeto se chama: "O Destravar da Nação".

