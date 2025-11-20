'Num instante tudo pegou fogo': os relatos do incêndio na COP30

Um incêndio atingiu o espaço da Blue Zone na COP30 nesta quinta-feira, 20. Segundo as primeiras informações, as chamas começaram no Pavilhão dos Países, na entrada do evento, espaço onde acontecem negociações entre as nações.

Sunny Morgan, fundador do Movement for Debt and Reparations, organização que trabalha pelo financiamento climático, disse à reportagem da EXAME que estava numa palestra quando as chamas apareceram.

"Estava na plateia de uma apresentação sobre transição energética no pavilhão africano. Atrás de um dos palestrantes da mesa apareceu uma chama enorme. Em poucos segundos, tudo começou a pegar fogo no estande. Saímos o mais rápido que pudemos", contou. Ele disse que bombeiros e voluntários ajudaram os presentes no processo de evacuação da área.

Uma mulher nigeriana relatou que teve momentos de pânico. "Pessoas começaram a correr. As chamas estavam muito altas e foi muito assustador. Estou tremendo até agora", disse.

"Não esperava que algo assim pudesse ter acontecido." Foi isso que disse a chinesa Pan Yue, da Universidade de Helsinque. Ela disse que ouviu muitas pessoas gritando "fogo!" e saiu correndo. Pan falou que todos estavam confusos, inclusive as forças de segurança. "Ainda estou tremendo. Isso nunca aconteceu numa COP e espero que nunca mais aconteça", disse a chinesa.

Final da COP30?

A organização da COP30 informou que o incêndio está controlado e não deixou feridos. Segundo a organização, "as equipes de bombeiros e segurança atuaram prontamente e seguem monitorando o local".

Em coletiva de imprensa, o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que é provável que o incêndio tenha começado "próximo ao estande da China".

Sabino disse também que o material dos estandes da COP30 são anti-chamas e que a situação já está contida. A finalização do evento, marcada para a sexta-feira, 21, segundo ele, não será adiada. A retomada das negociações de hoje ainda serão avaliadas, de acordo com o ministro.