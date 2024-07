Após prestigiar Boulos, Lula só deve participar de mais uma convenção de candidatos; saiba qual

Depois de participar das convenções dos candidatos que apoia em São Paulo e São Bernardo do Campo no último sábado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva só deve comparecer a mais um evento do tipo, e a cidade escolhida foi Fortaleza, capital do Ceará. O roteiro sinaliza as prioridades máximas do líder petista nas eleições municipais.

A convenção que deve referendar a candidatura do petista Evandro Leitão na capital cearense está marcada para 4 de agosto, mas a data pode ser alterada a fim de facilitar a presença do presidente.

Há um convite também de petistas mineiros para que Lula vá à convenção de Rogério Correia, que será o candidato do PT na eleição de Belo Horizonte. Mas, por enquanto, a participação do presidente não está no radar de seus auxiliares no Palácio do Planalto.

De acordo com aliados e com base nos movimentos realizados até agora, Lula indicou que a sua prioridade número 1 é ajudar a eleger Guilherme Boulos (PSOL) em São Paulo. Ao discursar na convenção do pré-candidato no sábado, o presidente afirmou que, com a vitória de seu aliado, será possível dizer que os “fascistas nunca mais voltarão a governar o país”.

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Também foi Lula quem articulou a volta de Marta Suplicy ao PT para ser a vice do candidato do PSOL.

No próprio sábado, antes de participar da convenção de Boulos, Lula esteve em São Bernardo, cidade onde iniciou a carreira política como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e onde viveu até 2021. Para o presidente, a conquista da cidade é questão de honra.

O PT lançou no município a candidatura do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, irmão do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. O vice será o ex-prefeito Willian Dib, do PSB. Por causa disso, o vice-presidente Geraldo Alckmin também esteve na convenção.

A entrada de Alckmin, que foi eleito governador de São Paulo três vezes, é vista como uma forma de atenuar o desgaste do PT em São Bernardo. O município atualmente é governado pelo PSDB, ex-partido do vice-presidente, com Orlando Morando. O petista Luiz Marinho foi prefeito de São Bernardo por dois mandatos (2009-2016), mas em 2020, ao tentar voltar ao cargo, perdeu para Morando no primeiro turno.

No segundo mandato de Lula, o PT montou uma operação especial para vencer na cidade. Com uma das campanhas mais caras do país na época, Marinho foi eleito prefeito em 2008. No cargo, acabou beneficiado com fartos recursos do governo federal para obras.

Em Fortaleza, o objetivo do PT é evitar a reeleição de José Sarto (PDT), aliado de Ciro Gomes. O ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) também tem força na disputa. O PT governa o estado com Elmano de Freitas.

Mesmo não indo a convenções, Lula deve ter participação e gravar para o horário eleitoral de outros candidatos pelo país. São considerados prováveis eventos de Lula com Eduardo Paes (PSD) no Rio, João Campos (PSB) no Recife e Emídio de Souza (PT) em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.