Novo ciclone se forma no Sul e causará chuvas em Porto Alegre

O sol que dominou a maior parte das capitais do país neste final de semana até deve perdurar na maioria das cidades nos próximos dias. Mas a formação de um ciclone, a partir da frente fria que veio do Uruguai, deverá causar chuvas no Rio Grande do Sul. Segundo o Climatempo, porém, as precipitações e os ventos não deverão ser tão intensos quanto no último ciclone extratropical.

Clima em Porto Alegre

Nesta segunda, a temperatura irá cair em Porto Alegre, onde deverá ter chuvas e rajadas de vento com velocidades entre 40 e 60 quilômetros por hora. Já na terça, a previsão do Climatempo é que a frente fria se desloque para o oceano, mas a chuva pode continuar, em volume menor, até quarta (26) no Rio Grande do Sul.

Clima em SP

Em São Paulo, o Metsul prevê que a semana terá dias com mais nuvens. A temperatura deverá ter uma queda e há risco de chuva, ainda que sem volume considerável.

No Norte e Nordeste do país, o Inmet emitiu alerta para risco de chuva forte entre o domingo e a manhã de segunda (24), especialmente no Sul da Bahia, no Norte do Pará e do Amapá, Em Roraima e na região noroeste do Amazonas