'Novo cangaço' ataca quartel da PM e agência bancária em Guaxupé (MG)

Criminosos do "novo cangaço" invadiram uma agência bancária e atacaram o quartel da Polícia Militar em Guaxupé, no interior de Minas Gerais, na madrugada desta terça-feira, 8. Registros da ação foram publicados por moradores nas redes sociais, que mostram dois homens encapuzados e armados caminhando pelo local ao som de rajadas de tiros e explosões. Os suspeitos escaparam do local e seguem sendo procurados pelas autoridades policiais.

Em nota, a PM informou que a ação criminosa aconteceu por volta de 1h45 da madrugada, quando suspeitos teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo e usado explosivos contra uma agência bancária, invadindo o local no centro da cidade.

Ao mesmo tempo, outros membros do grupo teriam atirado contra o prédio onde fica o quartel da polícia e da Guarda Municipal. No ataque, um policial militar que estava no local ficou ferido na mão por estilhaços de vidro. Os criminosos teriam fugido através do uso de cinco veículos. Um reforço policial foi convocado, com apoio de uma aeronave da PM, para rastrear os suspeitos.