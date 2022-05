Novo ataque hacker? Sistemas do Ministério da Saúde estão fora do ar

Três dos principais sistemas do Ministério da Saúde, o ConecteSUS, o e-SUS Notifica e o SI-PNI estão fora do ar desde a madrugada desta terça-feira. A principal suspeita da pasta é de que um novo ataque hacker tenha atingido as plataformas do órgão. Após O GLOBO antecipar a informação, a pasta divulgou nota em que afirma que não há prejuízo aos dados armazenados.

A pasta suspendeu o funcionamento das plataformas temporariamente de maneira preventiva para evitar o acesso a outros sistemas caso se trate de um ciberataque. A expectativa é que o ConecteSUS, o e-SUS Notifica e o SI-PNI sejam restabelecidos na tarde desta terça-feira.

Não houve dano aos dados armazenados pelos sistemas. O ministério identificou uma anomalia na atividade de uma das máquinas com acesso ao ConecteSUS e ao e-SUS notifica e isolou o equipamento.

"O Ministério da Saúde Informa que o Programa Conecte SUS, e-SUS Notifica e SI-PNI se encontram em manutenção corretiva, com previsão de retorno para as 16h. O Departamento de Informática do SUS (Datasus) identificou nessa segunda-feira (16) uma tentativa de acesso indevido e, para resguardar as informações, os acessos foram suspensos até que toda análise seja realizada. Vale ressaltar que a manutenção não causou impacto nos dados das plataformas", diz a nota da pasta.

No final do ano passado, o Ministério da Saúde sofreu um amplo ataque que deixou as plataformas da pasta fora do ar por mais de um mês.

