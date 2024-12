Nove em cada dez brasileiros têm acesso à internet em casa, com avanço entre os mais pobres

Apesar da ampliação do acesso à internet, a pesquisa revela que os mais pobres ainda estão menos conectados. Quase um quinto (18,2%) da população extremamente pobre não tem condições de acessar à internet em casa - mais que o dobro do verificado no conjunto da população brasileira (7,1%).

Em termos absolutos, eram 15,2 milhões de brasileiros que viviam desconectados da internet em suas casas no ano passado. Desse total, 1,7 milhão (11,3%) estava abaixo da linha de extrema pobreza. Outros 4,9 milhões (32,3%) estavam abaixo da linha de pobreza, mas fora da faixa de extrema pobreza. Juntos, os grupos somam 43,6% do total de desconectados no país.