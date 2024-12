Número de jovens nem-nem cai para 10,3 milhões, o menor já registrado

O Brasil registrou, no ano passado, o menor número de jovens entre 15 a 29 anos que não estudam nem trabalham desde o início da série histórica, em 2012. São 10,3 milhões de brasileiros nessa situação, o equivalente a 21,2% da população dessa faixa etária, segundo dados da Síntese de Indicadores Sociais divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira.

Segundo o instituto, o aquecimento do mercado de trabalho e o aumento do número de jovens que nas escolas no período pós-pandemia ajudam a explicar boa parte do resultado. Há também um efeito de mudanças demográficas. Diminuiu a parcela de jovens na composição da população brasileira.

"Aqueles que têm oportunidade tanto de trabalhar quanto de acessar o sistema de ensino não ficam sem estudar", explica Denise Freire, analista da pesquisa.

O cenário de 2023 está mais próximo do observado entre 2012 e 2014 e melhor do que no período pré-pandemia, de 2016 a 2019, destacou o IBGE na pesquisa.

Mulheres e pobres são maioria entre os nem-nem