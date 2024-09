Novas chuvas no RS causam estragos em 31 municípios e parte da população está desalojada

As chuvas voltaram a atingir o Rio Grande do Sul nesta semana, com várias regiões do estado lidando com com tempestades isoladas, chuvas persistentes, rajadas de vento intensas e alagamentos pontuais. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul chegou a emitir um alerta e a população voltou a sofrer com os efeitos do aumento das águas nas cidades.

O órgão informou que 31 municípios do estado relataram algum tipo de dano referente às fortes chuvas que voltaram a atingir o estado. Segundo esse novo boletim, 305 pessoas estão desabrigadas no RS e 560 desalojadas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de 'grande perigo' e de 'perigo' para as tempestades e acumulado de chuva desta quinta-feira, 26. Além do volume elevado de água, o Climatempo chama atenção para o risco de granizo para as regiões das Missões, Central, Vales e a Região Metropolitana e ventos com rajadas de até 70 km/h.

Veja a lista de municípios afetados