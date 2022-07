Nova presidente da Caixa diz que tem "apoio total" para que denúncias sejam apuradas

A nova presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, tomou posse nesta terça-feira, 5. A cerimônia ocorreu a portas fechadas, mas a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) transmitiu o evento pelas suas redes sociais. Estiveram presentes o presidente Jair Bolsonaro (PL), o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL).

A nova executiva do banco público teve seu nome aprovado na sexta-feira, 1º de julho, pelo Comitê de Elegibilidade da instituição e assinou o termo de posse.

Em um discurso, Daniela Marques disse que tem "total apoio" para que o banco público apure as denúncias envolvendo o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

"Estou ciente dos desafios, e estou ciente dos fatos expostos que envolvem a Caixa. Faço meu compromisso que todas as providências serão tomadas. Tenho apoio total para que tudo seja apurado e esclarecido. Estou ciente que, apesar do meu lugar de privilégio, tem barreiras visíveis e invisíveis impostas a nós, mulheres", afirmou.

Guedes também discursou e falou da valorização das mulheres. "A força secreta [do governo] são as mulheres. Quero homenagear as mulheres que têm feito um trabalho espetacular [no governo]. As mulheres têm de ser protegidas do ponto de vista pessoal para desenvolverem suas potencialidades", disse o ministro.

Ele citou nominalmente algumas mulheres que fizeram ou fazem parte do governo, como Martha Seiller, que liderou o PPI e hoje está no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Solange Vieira, ex-superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Ex-secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniella Consentino substitui Pedro Guimarães, que pediu demissão na semana passada, após denúncias de assédio sexual que estão sendo investigadas pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Trabalho. Ele negou as acusações na carta de renúncia.

No início da semana, a nova presidente da Caixa disse que o banco vai apurar com rigor as denúncias de assédio sexual feitas contra antigos dirigentes. Segundo ela, as punições necessárias serão levadas a cabo. A executiva afirmou ainda que já se reuniu com o alto comando da instituição e que a primeira decisão foi afastar pessoas envolvidas nas investigações, para proteger a imagem do banco.

(Com Estadão Conteúdo)

