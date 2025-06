'Nosso objetivo é fazer entregas', diz Tarcísio, sobre ida de Lula à Favela do Moinho

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), diz não se importar com a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Favela do Moinho, na região central da capital. No local, estado e União (a dona do terreno) atuaram em conjunto para remover a comunidade.

Em evento em São Bernardo do Campo, berço da criação do PT, Tarcísio, que participou da entrega de cerca de 200 moradias populares, disse estar tranquilo com o evento promovido pelo petista na tarde desta quinta.

— Então, eu estou muito tranquilo com isso, o presidente vai fazer o evento dele lá, está tudo certo e nós vamos continuar trabalhando. Tomamos a frente. Estamos fazendo. O governo federal veio, se juntou a nós. É ótimo, é muito bem-vindo. Agora, tem as outras políticas públicas que estão ali colocadas, principalmente a política de emprego. E o nosso objetivo, sinceramente, não é fazer evento. Nosso objetivo é fazer entrega — afirmou Tarcísio.

Sem se comprometer em decretar o fim da Cracolândia, área de concentração de usuários de drogas no centro de São Paulo, Tarcísio diz que trabalha para deixar a região livre do fluxo de dependentes.

— A gente foi atrás da literatura, a gente viu o que cidades que enfrentaram problemas de cenas abertas fizeram, o que Amsterdã fez, o que Frankfurt fez, o que Los Angeles fez, o que Nova York fez, o que Lisboa fez, e a gente está procurando seguir o mesmo caminho. Obviamente, adaptando a nossa realidade, fazendo as adaptações que eram necessárias — disse;

Ao final da entrevista aos repórteres, o governador confirmou presença na manifestação pró-Bolsonaro, no próximo domingo.

— Estarei lá com o presidente, o presidente fica lá no Palácio Bandeirantes e domingo estarei com ele.