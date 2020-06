Ciclone-bomba chega no Sul do Brasil com ventos de 100km/h; veja vídeos

O Sul do Brasil está em alerta com a chegada do ciclone-bomba nesta terça-feira, 30. Desde o início da semana, a previsão meteorológica já aguardava o fenômeno, que registra ventos de até 100 km/hora.

Segundo o site Climatempo, o ciclone-bomba irá se afastar para o oceano a partir desta quarta-feira, 1º.

Nesta manhã, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para os três estados do sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. “Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos”, diz o alerta.

Nesta tarde, o assunto já é um dos mais comentados nas redes sociais. Diversos vídeos mostram o momento que o fenômeno atinge as cidades, derrubando árvores e destelhando casas.

Além do ciclone, Rio Grande do Sul e Santa Catarina também devem registrar neve nos primeiros dias de julho pela primeira vez neste ano.

Veja a seguir os registros do ciclone-bomba:

Fiquei impressionada com este vídeo que eu recebi no WhatsApp. O ciclone arrancou uma árvore na Rua Fúlvio Aducci, no bairro Estreito, em Florianópolis. pic.twitter.com/VrVjwnr8UH — 🌶Fernanda Amaral🌶 (@FeAmaral_online) June 30, 2020

Boa tarde só pra quem vivenciou esse caralho de Ciclone! pic.twitter.com/mIRiLeLRP7 — Fernanda Suavinha (@SuavinhaFer) June 30, 2020

O ciclone do Adalberto não é real, ele não pode te pegar

Ciclone do Adalberto: pic.twitter.com/RJ3Sw1QuR6 — Pedroztf (@Pedro_ztf) June 30, 2020