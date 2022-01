Navio com 20 casos de covid chega ao Rio; é o 3º com registro de surto

O navio MSC Preziosa, da MSC Cruzeiros, chegou de Búzios ao Rio de Janeiro na manhã deste domingo, 2, com cerca de 20 casos de covid-19 entre passageiros e tripulantes, informou a Secretaria Municipal de Saúde da capital fluminense. É o terceiro cruzeiro com registro de surto do coronavírus ao longo dos últimos dias. Ao todo, pelo menos 166 casos de covid já foram notificados em embarcações atracadas na costa brasileira.

Após os surtos registrados nos cruzeiros MSC Splendida e Costa Diadema, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou ao Ministério da Saúde a suspensão provisória da temporada de navios de cruzeiro. A recomendação foi feita nesta sexta-feira, 31, até que haja mais dados disponíveis para avaliação do cenário epidemiológico. O ministério informou neste sábado, 1º, que avaliaria as 'medidas cabíveis'.

Em nota, Secretaria Municipal de Saúde do Rio apontou que, em a contato com a Anvisa, foi informada de que há cerca de 20 casos confirmados de covid-19 no navio MSC Preziosa, o terceiro com surto registrado na costa brasileira, e de que foi liberada a atracação da embarcação no Porto Rio, localizado na capital fluminense. "Todos os pacientes, assim como os cerca de 35 a 40 contactantes estão cumprindo isolamento a bordo", informou a secretaria.

Conforme a pasta, o Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde (Cievs) do município já recebeu e analisou o Livro Médico de Bordo. Com isso, realizaria a investigação epidemiológica em conjunto com a Anvisa neste domingo, a fim de determinar o cenário epidemiológico da embarcação e tomar as medidas de prevenção e controle.

MSC Splendida e Costa Diadema

Na última quinta-feira, 30, Agência Nacional de Vigilância Sanitária apontou que estava monitorando surtos de covid-19 em dois navios cruzeiros. Foram confirmados 146 casos da doença, entre tripulantes e passageiros do MSC Splendida e do Costa Diadema. Desde então, as embarcações passaram a ficar sob supervisão sanitária da agência. O navio MSC Splendida atracou em Santos, enquanto o Costa Diadema ficou em Salvador.