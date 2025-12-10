Não temos planos de PDV no curto prazo, diz CEO da Copasa

Em meio às discussões de privatização, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) não discute a implementação de um Plano de Demissão Voluntária (PDV) no curto prazo.

"A questão de um possível PDV pode ser avaliada no futuro, mas não temos planos para isso no curto prazo, especialmente porque estamos em meio a um processo de privatização", afirmou Fernando Passalio, presidente da estatal, em entrevista exclusiva à EXAME.

Hoje, a estatal tem mais de 9 mil funcionários, uma folha que custa mensalmente R$ 151 milhões, segundo dados de setembro da empresa.

Passalio defende que a questão é polêmica e não está no foco da empresa no momento. A consultoria Boston Consulting Group (BCG) foi contratada pela direção da empresa para melhorar a gestão e otimizar os processos internos.

"O foco da Copasa está na eficiência dos processos e na reestruturação que estamos implementando", afirmou.

Em 2023, a empresa realizou um PDV que teve adesão de um pouco mais de 700 funcionários. Na época, a expectativa era que 12% da empresa participasse.

Fernando Passalio: presidente defende busca pela eficiência sem diminuir número de funcionários (Leandro Fonseca /Exame)

Centro de controle integrado

A reestruturação que a empresa passa para se preparar para uma eventual privatização prevê a implementação de um Centro de Serviços Compartilhados (CSC) para criar uma estrutura integrada e padronizada. Hoje, a companhia tem diferentes superintendências que trabalham de forma diferente.

"Essa reestruturação já trouxe ganhos de eficiência, especialmente na escala de compras, e está permitindo que a empresa seja mais moderna. Estamos redesenhando as superintendências para tornar o trabalho técnico mais uniformizado", afirmou o CEO da empresa.

O presidente da estatal aponta que a empresa mais que triplicou a capacidade de investimento, saltando de R$ 586 milhões em 2019 para R$ 2 bilhões em 2024. Apenas no terceiro trimestre de 2025, a empresa investiu R$ 800 milhões.