Candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos foi diagnosticado com covid-19 na tarde desta sexta-feira, dia 27. De acordo com um comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do candidato, Boulos passa bem e não apresentou sintomas. Devido ao diagnóstico, o debate com Bruno Covas marcado para esta noite, na Globo, foi cancelado, conforme informou o jornalista César Tralli pelo Twitter.

Guilherme Boulos d PSOL testou positivo para Covid. Portanto, o debate desta noite aqui na Globo entre ele e Bruno Covas d PSDB- e que seria mediado por mim- está cancelado. — Cesar Tralli (@CesarTralli) November 27, 2020

A campanha de Boulos, entretanto, informou que vai solicitar à emissora que promova o debate por videoconferência. Boulos também não votará neste domingo, dia 29.

Conforme já noticiado, testei positivo para covid-19, mesmo não tendo sintomas, e estou em isolamento. Já pedimos à Globo para o debate ser mantido de forma virtual. Peço duas coisas: cuidem-se e virem votos até domingo. A virada depende de cada um de nós! ✌️❤️ — Guilherme Boulos 50 (@GuilhermeBoulos) November 27, 2020

Nesta segunda-feira, a deputada Sâmia Bonfim (Psol), que esteve em uma agenda pública da campanha com Boulos, testou positivo. “Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, Guilherme Boulos suspendeu as atividades de rua, dedicou-se a agendas em locais reservados e com público restrito, sempre resguardando as recomendações sanitárias, e fez o teste RT-PCR”, informou a assessoria de Boulos. “Diante do resultado positivo, Guilherme Boulos irá cumprir o protocolo de quarentena pelo período necessário.”

Adversário de Boulos, Bruno Covas (PSDB) se manifestou desejando “pronta recuperação” ao candidato do PSOL.

Acabamos de receber a notícia que @GuilhermeBoulos testou positivo para Covid-19. Pelo que fomos informados, está sem sintomas. Desejamos pronta recuperação ao candidato. — Bruno Covas (@brunocovas) November 27, 2020

De acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 26, o prefeito e candidato à reeleição Bruno Covas (PSDB) tem 47% das intenções de voto na capital paulista, ante 40% de, Guilherme Boulos. No dia anterior, o Ibope mostrou Covas à frente com 48% e Boulos com 37% das intenções de voto.