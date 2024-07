Na cidade de SP, Lula tem 33,6% de avaliação positiva e 38,9% de negativa, diz pesquisa

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem maior percentual de avaliação negativa do que positiva na cidade de São Paulo, segundo a pesquisa da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, obtida com exclusividade pela EXAME.

O levantamento mostra que Lula tem 33,6% de avaliação ótimo ou bom, 26,5% de regular, e 38,9% de ruim ou péssimo na capital paulista.

Ótimo ou bom : 33,6%

: 33,6% Regular : 26,5%

: 26,5% Ruim ou péssimo: 38,9%

Na comparação com a avaliação do prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), e do governador do estado, Tarcísio de Freitas, o nível de ótimo ou bom é próximo de Lula, com 33,9% para Nunes e de 35% para Tarcísio.

A diferença está no percentual de eleitores que consideram como ruim ou péssimo as administrações estadual e municipal. Enquanto 38,9% colocam como ruim ou péssimo o trabalho de Lula, esse número é de 28% para Nunes e de 23,3% para Tarcísio.

Influência do apoio nas eleições 2024

A pesquisa também mediu a influência do apoio de Lula nas eleições da cidade. Segundo o instituto, 19,8% afirmam que vota com certeza em um candidato apoiado pelo presidente, 27,8% dizem que podem apoiar, e 43,7% afirmam que não vota de jeito em nenhum candidato aliado de Lula. O petista apoia o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) na disputa em São Paulo.

Voto com certeza: 19,8%

19,8% Pode votar : 27,8%

: 27,8% Não vota de jeito nenhum: 43,7%