Lula vai a Campinas nesta quinta para inaugurar obras do BRT e de prevenção contra enchentes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quinta-feira de cerimônia de entrega de obras em Campinas, interior de São Paulo. Durante a visita, Lula irá inaugurar trechos de BRT e o viaduto Bandeirantes.

Prefeito é da oposição

Adversário do PT, o prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), tentará a reeleição neste ano, e deve comparecer à solenidade. Em 2023, Saadi chegou a ter um desentendimento público com Lula sobre a construção de casas populares de 15 metros quadrados.

Segundo o governo, a nova infraestrutura de mobilidade urbana atenderá a 425 mil habitantes, ou cerca de 40% da população do município.

Lula também deve anunciar sistemas de drenagem de Campinas, de prevenção a enchentes, como três reservatórios e três parques para a retenção de água.

Ainda de acordo com o governo, essas obras contaram com recursos do PAC Mobilidade Grandes Cidades.